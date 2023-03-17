【外圍經濟】美國鋼鐵盤後交易漲５﹒５％，料首季每股收益超預期

《經濟通通訊社１７日專訊》美國鋼鐵公司周四（１６日）在盤後交易上漲５﹒５％，公司
第一季度的每股收益預測超出預期。
公司調整後的每股收益預料為５８至６３美分，分析師預計為１８美分。調整後的
ＥＢＩＴＤＡ則為３﹒７５ 億美元，預計為３﹒０４８億美元。
行政總裁Ｄａｖｉｄ Ｂｕｒｒｉｔｔ表示，北美市場勢頭繼續增強，公司愈來愈看好
２０２３年的表現。（ｒｃ）
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