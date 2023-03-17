【外圍經濟】油價一周累跌１１％，今年來最大單周跌幅

《經濟通通訊社１７日專訊》銀行業動蕩波及全球市場，油價創下今年以來的最大單周跌幅

，投資者關注ＯＰＥＣ＋的下一步行動。

ＷＴＩ原油價格為每桶６８美元，本周下跌約１１％。

分析指，油價難以在短期內實現強勁上漲，ＯＰＥＣ預測第二季度將出現適度盈餘，是夏季

前需求疲軟的典型時期。國際能源署亦表示，由於俄羅斯產量充足，市場已經供過於求。

（ｒｃ）

