【外圍經濟】油價一周累跌１１％，今年來最大單周跌幅

《經濟通通訊社１７日專訊》銀行業動蕩波及全球市場，油價創下今年以來的最大單周跌幅
，投資者關注ＯＰＥＣ＋的下一步行動。
ＷＴＩ原油價格為每桶６８美元，本周下跌約１１％。
分析指，油價難以在短期內實現強勁上漲，ＯＰＥＣ預測第二季度將出現適度盈餘，是夏季
前需求疲軟的典型時期。國際能源署亦表示，由於俄羅斯產量充足，市場已經供過於求。
（ｒｃ）
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