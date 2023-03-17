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17/03/2023 11:44

【外圍經濟】通脹升，日本勞工組織料獲數十年來最大加薪

　　《經濟通通訊社１７日專訊》通脹上升，僱主預料將順從政府呼籲提高薪酬，日本主要勞工
組織即將獲得數十年來最大的薪酬加幅。
　　關鍵工會和僱主之間的年度薪酬談判預計於周五較後時間達成初步共識。事件受到金融市場
的密切關注，日本央行之前表示，更強勁的薪酬增長是削減超寬鬆貨幣政策的條件之一。
　　分析指，通脹引起的生活成本壓力４０年來最嚴重，可能會影響首相岸田文雄所屬政黨自民
黨在下屆選舉的支持度。（ｒｃ）

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