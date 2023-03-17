【連環爆雷】南韓外匯投資者減少或暫緩與瑞信之外匯交易

《經濟通通訊社１７日專訊》知情人士表示，南韓外匯投資者減少或暫緩與瑞信的外匯交易

，以應對銀行業加劇的風險。

南韓一家當地銀行的職員表示，與瑞信的即期交易周三（１５日）暫緩。另一家當地銀行的

負責人則表示，該行同樣暫緩與瑞信的即期交易，以避免出現不確定性。首爾一家外資銀行的職

員則表示，與瑞信相關的大多數信用額度已被降低，沒有新的交易。（ｒｃ）

