【外圍經濟】澳洲股市或創２００８年以來最長單周跌勢

《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲的主要股票指數或連續六周下跌，創下自２００８年７月
以來持續時間最長的跌勢。
矽谷銀行倒閉和涉及瑞信的動盪嚇壞投資者，Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ ２００指數本周已下跌
２﹒５％。公司公布的業績不佳及對聯儲局會否加息的擔憂亦令指數下跌。預料市場焦點將在下
周聯儲局及英倫銀行的利率決策上。（ｒｃ）
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