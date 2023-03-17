【企業盈喜】美佳音控股（０６９３９）料去年純利增４５％

《經濟通通訊社１７日專訊》美佳音控股（０６９３９）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利增加約４５％，不包括上市相關開支及捐款的經調整純利增加約１２％。

該集團指，純利增加主因銷售兼容打印機耗材芯片及其他芯片收入增加、銀行利息收入及匯

兌收益增加而導致其他收入，以及去年度不再產生上市開支及捐款。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

