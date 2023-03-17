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17/03/2023 07:53

【企業盈喜】美佳音控股（０６９３９）料去年純利增４５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美佳音控股（０６９３９）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度純利增加約４５％，不包括上市相關開支及捐款的經調整純利增加約１２％。
　　該集團指，純利增加主因銷售兼容打印機耗材芯片及其他芯片收入增加、銀行利息收入及匯
兌收益增加而導致其他收入，以及去年度不再產生上市開支及捐款。
　　該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

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