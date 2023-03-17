【企業盈警】金禧國際（０９１）料去年虧損擴至最少１﹒５６億元

《經濟通通訊社１７日專訊》金禧國際（０００９１）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不少於１﹒５６億元，比２０２１年度虧損約６１９６萬元有所擴大。

該集團指，有關虧損增加主因去年度確認產品分成合同減值虧損約３２００萬元，以及一次

性物業、廠房及設備撇銷約３８００萬元，以及熔噴布生產線確認物業、廠房及設備減值虧損約

１９００萬元。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

