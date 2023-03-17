【企業盈喜】天潔環境（１５２７）料去年純利增至５０００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》天潔環境（０１５２７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利將升約１﹒４３倍，至約５０００萬元（人民幣．下同）。

該集團指，純利上升幅主因出售土地一次性收益約１﹒１６億元，以及純利增幅被業務規模

下降導致的毛利降幅所部分抵銷，收益由２０２１年度約７﹒６３億元降至約４﹒７億元。

該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）

