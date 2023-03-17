【企業盈警】萬馬控股（０６９２８）料去年盈轉虧１８７萬坡元

《經濟通通訊社１７日專訊》萬馬控股（０６９２８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約１８７萬元（坡元．下同），２０２１年度純利約１１﹒８萬元。
該集團指，預期收入升至約１６３４萬元，主要由於業務組合的變化，汽車配件及車輛銷量
增加；而預期由純利轉為淨虧損主因業務組合的變化令原材料成本增加，新型冠狀病毒疫情反覆
而令全球供應鏈中斷以及全球通脹上升，導致毛利減少，以及去年度整體僱員支出增加。
該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
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