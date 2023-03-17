《經濟通通訊社１７日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（滬：深：００２４６０）公布，截
至去年１２月３１日止年度未經審核的業績快報，純利約２０４﹒７８億元，同比增長２﹒９２
倍，每股盈利１０﹒１７元，扣除非經常性損益之純利１９９﹒２８億元，升５﹒８５倍。
該集團指，收入約４１８億元，升２﹒７倍，加權平均淨資產收益率６１﹒３６％，升
３０﹒３２個百分點。該集團指，鋰鹽價格有較大幅度上升，以及鋰電池銷售提升。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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17/03/2023 07:53
《國企紅籌》贛鋒鋰業（１７７２）去年純利２０５億人幣，升３倍
《經濟通通訊社１７日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（滬：深：００２４６０）公布，截
至去年１２月３１日止年度未經審核的業績快報，純利約２０４﹒７８億元，同比增長２﹒９２
倍，每股盈利１０﹒１７元，扣除非經常性損益之純利１９９﹒２８億元，升５﹒８５倍。
該集團指，收入約４１８億元，升２﹒７倍，加權平均淨資產收益率６１﹒３６％，升
３０﹒３２個百分點。該集團指，鋰鹽價格有較大幅度上升，以及鋰電池銷售提升。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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