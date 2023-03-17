《日入而息》人行降準０﹒２５個百分點，煤氣去年多賺４﹒６％

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人行２７日起調低金融機構存準率０﹒２５個百分點

習近平下周一起一連３日國事訪問俄羅斯

煤氣（００００３）全年純利升４﹒６％至５２﹒５億元，息２３仙；煤氣（００００３）去年

本港煤氣銷售量跌１％，客戶數目升２％

小鵬汽車（０９８６８）去年虧損擴大至９１﹒４億人幣，上季蝕２３﹒６億人幣

阮國恒指本港銀行體系非常穩健，沒有受到瑞信等問題影響；銀公料今年香港經濟恢復正增長，

本港貸款增長審慎樂觀

ＴＶＢ小股東聯盟提改革方案，倡罷免許濤、黎瑞剛等６名董事

證監會發出監管指引以反映內地有關境外上市新規

政府委任特首顧問團成員３４人，包括馮國經李澤鉅等；李澤鉅稱獲委為特首顧問團成員感榮幸

，將致力就策略性發展提意見

耶倫派定心丸：銀行系統仍然穩健，美國人可以放心

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收３１４點報１９５１８，百度升１４％，中芯漲１０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒７３％按周升０﹒６％，外資洶涌而至

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯儲局下周加息０﹒２５％的機會增加

歐元最新報１﹒０６３７╱４１，日圓最新報１３３﹒１９╱２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

卡賓（０２０３０）年度盈轉虧蝕８５１２萬元人民幣，不派末期息

中國利郎（０１２３４）純利４﹒５億元，按年跌４﹒３，末期息及特別息共１４仙

龍湖集團（００９６０）全年純利２４３﹒６億元，按年跌升２％，派末期息８０分

華大酒店（００２０１）全年純利升８倍至５﹒９億元，不派息

ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）全年多賺６２％，不派息

中關村科技租賃（０１６０１）全年純利升１５﹒４％，息６分人幣

金輝集團（００１３７）全年盈轉虧４５５９﹒５萬元，末期息２仙

登輝控股（０１６９２）全年純利升２６﹒１％至１﹒３億元，末期息１９﹒３仙

光大控股（００１６５）全年盈轉虧７４億元，派息１５仙

煤氣（００００３）全年純利升４﹒６％至５２﹒５億元，息２３仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

石四藥（０２００５）可可鹼獲藥監局批准用作原料藥

新世界（０００１６）等以２１﹒３４億元統一尖沙嘴漢口大廈業權

ＴＶＢ小股東聯盟提改革方案，倡罷免許濤、黎瑞剛等６名董事

中電（００００２）黃大仙系統曾錄數次電壓驟降，惟未發現電塔結構明顯損壞

匯豐料今年ＦｉｎＦｉｔ指數續改善，港人理財規劃將持續進步；匯豐調查指５９％受訪者去年

流動資產增長至少２％

據報長和（００００１）與挪威電訊公司Ｔｅｌｅｎｏｒ商討合併丹麥及瑞典業務

比亞迪（０１２１１）投資百度旗下ＡＩ晶片公司昆侖芯

百度（０９８８８）「蘿蔔快跑」獲批在北京開展全無人自動駕駛示範應用

阿里雲為開發人員及企業推出Ｗｅｂ３安全工具

騰訊（００７００）投資二次元遊戲研發商庫洛遊戲

博富臨置業（００２２５）獲２﹒３２億元貸款融資

煤氣（００００３）去年本港煤氣銷售量跌１％，客戶數目升２％

渣打（０２８８８）溫拓思和賀方德去年薪酬總額按年分別增３０％及２７％

陽光保險（０６９６３）首兩月原保險合同保費收入３１５﹒３億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

灣區發展（００７３７）料收費公路業務續增長，研投資科創及新興產業

中國再保險（０１５０８）莊乾志總裁任職資格獲銀保監會核准

深圳控股（００６０４）上月合同銷售升４﹒５倍，首兩個月降１１％

中國太平（００９６６）首２月原保費收入按年增０﹒４％

洛陽玻璃（０１１０８）下周三起股份簡稱更改為「凱盛新能」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒大地產３月上半月銷售額５０﹒９億元

李寧（０２３３１）線下客流仍未完全復甦，料今年收入增１０％－２０％

龍湖（００９６０）料今年去化率逾６５％，未來運營及服務利潤佔比過半

中國春來（０１９６９）獲最多６０００萬元人民幣貸款融資

中國利郎（０１２３４）料今年零售額目標增長１０％以上，擬增設１００家門店

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

習近平下周一起一連３日國事訪問俄羅斯

合肥長虹強調生產經營正常，否認電視機廠倒閉

上海迪士尼即日停售年卡，為更好管理客流；客服稱未知會否再上線

湖南力促壯大跨境電商產業，稱要激發外貿增長新動能

商務部表示首２月企業承接服務外包合同額按年增１０％

部分債券報價平台恢復服務，ＱＢ疑遭查未獲監管放行

國資委公布創建世界一流示範企業名單，７國企入選

人行千八億逆回購利率持平，本周淨投放７１２０億；人行２７日起調低金融機構存準率０﹒２

５個百分點

人行行長易綱會見李家超，探討港債券市場發展、人幣國際化等議題

中國銀行間債市９２家做市商履行報價職能

中證監推動註冊制改革走穩走深，首批十家ＩＰＯ獲批

重慶市委書記、市長會見阿里張勇，在智能網聯汽車等深化合作

中證監擬統一監管衍生品交易各類活動及主體

首兩月財收降１﹒２％支出增７％，股票印花稅急降

外交部表示習近平訪俄是為和平而去，中方主張勸和促談

審計華融失真，財政部罰沒德勤北京２億元停業三個月

首２月美元計ＦＤＩ同比增速顯著放緩至１％

河南省農信聯社副主任吳金鵬主動投案

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升１﹒５２％，報１５４５２﹒９６點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中烏外長通話，秦剛冀烏俄「不要關死政治解決大門」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日方官員稱仍未決定南韓貿易地位，尹錫悅支持率再跌

金正恩攜女試射洲際導彈，以核制核對抗美韓聯合軍演

馬克龍欲繞過國會強推退休改革，反對派謀投不信任票

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

油價一周累跌１１％，今年來最大單周跌幅

澳洲股市或創２００８年以來最長單周跌勢

聯邦快遞提高利潤預期，股價曾漲１０％

西班牙能源公司放棄在加拿大擴建液化天然氣設施

通脹升，日本勞工組織料獲數十年來最大加薪

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新西蘭國會禁止在電子設備上使用ＴｉｋＴｏｋ

英國禁止政府手機用ＴｉｋＴｏｋ，中方促停泛化國安

迫於華府壓力，ＴｉｋＴｏｋ傳與潛在買家洽談

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《機構改革》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

分析表示最高金融監管機構搬到中央，金融工委加強黨建

李家超支持組建中央港澳工作辦，指中央重視一國兩制

立法會支持組建中央港澳工作辦，有助落實一國兩制

譚耀宗稱組建中央港澳工作辦公室為港澳辦升格

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《汽車新勢力》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上汽大眾豪擲３７億買車補貼，每輛車最高優惠５萬

官媒籲價格戰別用力過猛，地方政府介入博弈變複雜

廣汽集團（０２２３８）每輛車最高補貼８萬，限量贈免費粵Ａ

藍牌

比亞迪（０１２１１）新車售２０﹒９８萬起，較舊款車型大幅

降低；比亞迪將斥６５億在東莞量產新能源發動機，計劃明年投

產

長安汽車再有車型減價，最高減３﹒３萬元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《連環爆雷》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

南韓外匯投資者減少或暫緩與瑞信之外匯交易

美國貨幣市場基金單周資金流入規模創近３年來最多

耶倫派定心丸：銀行系統仍然穩健，美國人可以放心

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

政府委任特首顧問團成員３４人，包括馮國經李澤鉅等

李家超在京與學生交流，將提早於年中檢討高才通計劃；李家超

天安門廣場觀看升旗禮，稱心情格外振奮

陳茂波稱不少Ｗｅｂ３相關創科企業反映希望來港發展

楊潤雄下周一訪穗，將晤廣東省文化和旅遊廳廳長

譚允芝再獲委任為通訊局主席

慈雲山電塔深夜冒出火光，電壓驟降多區受影響

消息指本港爭辦全運會８項賽事包括劍擊單車滑浪風帆

林定國稱法律執業者修例不適用於生效前申請

李澤鉅稱獲委為特首顧問團成員感榮幸，將致力就策略性發展提

意見

議員批巴士申請加價幅度驚人，運輸局稱不會原封不動提交行會

陳恒鑌促機管局從機場系統故障中汲取教訓，完善系統及通報機

制

旅發局料今年訪港旅客２５８０萬，恢復至疫前４６％

金管局表示第四季信用卡交易總額按年升８﹒９％

房委會凍結單身至五人家庭公屋入息限額，資產上限調升１﹒９

％

澳門去年底人口減１﹒５％至６７萬人，因居澳外地僱員減少

加拿大撤銷中港澳旅客新冠檢測要求

深股通額度全日用８１億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度

全日用３３億元，外資大幅流入７２億元

中原ＣＣＬ按周升１﹒４％，連升４周前年６月來首見

ＧＵＭ表示２月強積金總資產回落至１﹒０８萬億，宏利市佔率

續稱冠

證監會發出監管指引以反映內地有關境外上市新規

財委會審議簡約公屋撥款，何永賢稱「無選擇唔做」之餘地

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

