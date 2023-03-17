《日入而息》人行降準０﹒２５個百分點，煤氣去年多賺４﹒６％

《今天重點》
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人行２７日起調低金融機構存準率０﹒２５個百分點
習近平下周一起一連３日國事訪問俄羅斯
煤氣（００００３）全年純利升４﹒６％至５２﹒５億元，息２３仙；煤氣（００００３）去年
本港煤氣銷售量跌１％，客戶數目升２％
小鵬汽車（０９８６８）去年虧損擴大至９１﹒４億人幣，上季蝕２３﹒６億人幣
阮國恒指本港銀行體系非常穩健，沒有受到瑞信等問題影響；銀公料今年香港經濟恢復正增長，
本港貸款增長審慎樂觀
ＴＶＢ小股東聯盟提改革方案，倡罷免許濤、黎瑞剛等６名董事
證監會發出監管指引以反映內地有關境外上市新規
政府委任特首顧問團成員３４人，包括馮國經李澤鉅等；李澤鉅稱獲委為特首顧問團成員感榮幸
，將致力就策略性發展提意見
耶倫派定心丸：銀行系統仍然穩健，美國人可以放心
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《即日市況》
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恒指高收３１４點報１９５１８，百度升１４％，中芯漲１０％
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒７３％按周升０﹒６％，外資洶涌而至
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《美元匯價》
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聯儲局下周加息０﹒２５％的機會增加
歐元最新報１﹒０６３７╱４１，日圓最新報１３３﹒１９╱２０
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《公司業績》
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卡賓（０２０３０）年度盈轉虧蝕８５１２萬元人民幣，不派末期息
中國利郎（０１２３４）純利４﹒５億元，按年跌４﹒３，末期息及特別息共１４仙
龍湖集團（００９６０）全年純利２４３﹒６億元，按年跌升２％，派末期息８０分
華大酒店（００２０１）全年純利升８倍至５﹒９億元，不派息
ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）全年多賺６２％，不派息
中關村科技租賃（０１６０１）全年純利升１５﹒４％，息６分人幣
金輝集團（００１３７）全年盈轉虧４５５９﹒５萬元，末期息２仙
登輝控股（０１６９２）全年純利升２６﹒１％至１﹒３億元，末期息１９﹒３仙
光大控股（００１６５）全年盈轉虧７４億元，派息１５仙
煤氣（００００３）全年純利升４﹒６％至５２﹒５億元，息２３仙
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《公司資訊》
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石四藥（０２００５）可可鹼獲藥監局批准用作原料藥
新世界（０００１６）等以２１﹒３４億元統一尖沙嘴漢口大廈業權
ＴＶＢ小股東聯盟提改革方案，倡罷免許濤、黎瑞剛等６名董事
中電（００００２）黃大仙系統曾錄數次電壓驟降，惟未發現電塔結構明顯損壞
匯豐料今年ＦｉｎＦｉｔ指數續改善，港人理財規劃將持續進步；匯豐調查指５９％受訪者去年
流動資產增長至少２％
據報長和（００００１）與挪威電訊公司Ｔｅｌｅｎｏｒ商討合併丹麥及瑞典業務
比亞迪（０１２１１）投資百度旗下ＡＩ晶片公司昆侖芯
百度（０９８８８）「蘿蔔快跑」獲批在北京開展全無人自動駕駛示範應用
阿里雲為開發人員及企業推出Ｗｅｂ３安全工具
騰訊（００７００）投資二次元遊戲研發商庫洛遊戲
博富臨置業（００２２５）獲２﹒３２億元貸款融資
煤氣（００００３）去年本港煤氣銷售量跌１％，客戶數目升２％
渣打（０２８８８）溫拓思和賀方德去年薪酬總額按年分別增３０％及２７％
陽光保險（０６９６３）首兩月原保險合同保費收入３１５﹒３億元人民幣
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《國企紅籌》
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灣區發展（００７３７）料收費公路業務續增長，研投資科創及新興產業
中國再保險（０１５０８）莊乾志總裁任職資格獲銀保監會核准
深圳控股（００６０４）上月合同銷售升４﹒５倍，首兩個月降１１％
中國太平（００９６６）首２月原保費收入按年增０﹒４％
洛陽玻璃（０１１０８）下周三起股份簡稱更改為「凱盛新能」
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《神州民企》
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恒大地產３月上半月銷售額５０﹒９億元
李寧（０２３３１）線下客流仍未完全復甦，料今年收入增１０％－２０％
龍湖（００９６０）料今年去化率逾６５％，未來運營及服務利潤佔比過半
中國春來（０１９６９）獲最多６０００萬元人民幣貸款融資
中國利郎（０１２３４）料今年零售額目標增長１０％以上，擬增設１００家門店
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《中國要聞》
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習近平下周一起一連３日國事訪問俄羅斯
合肥長虹強調生產經營正常，否認電視機廠倒閉
上海迪士尼即日停售年卡，為更好管理客流；客服稱未知會否再上線
湖南力促壯大跨境電商產業，稱要激發外貿增長新動能
商務部表示首２月企業承接服務外包合同額按年增１０％
部分債券報價平台恢復服務，ＱＢ疑遭查未獲監管放行
國資委公布創建世界一流示範企業名單，７國企入選
人行千八億逆回購利率持平，本周淨投放７１２０億；人行２７日起調低金融機構存準率０﹒２
５個百分點
人行行長易綱會見李家超，探討港債券市場發展、人幣國際化等議題
中國銀行間債市９２家做市商履行報價職能
中證監推動註冊制改革走穩走深，首批十家ＩＰＯ獲批
重慶市委書記、市長會見阿里張勇，在智能網聯汽車等深化合作
中證監擬統一監管衍生品交易各類活動及主體
首兩月財收降１﹒２％支出增７％，股票印花稅急降
外交部表示習近平訪俄是為和平而去，中方主張勸和促談
審計華融失真，財政部罰沒德勤北京２億元停業三個月
首２月美元計ＦＤＩ同比增速顯著放緩至１％
河南省農信聯社副主任吳金鵬主動投案
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《寶島快訊》
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台股收升１﹒５２％，報１５４５２﹒９６點
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《俄烏開戰》
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中烏外長通話，秦剛冀烏俄「不要關死政治解決大門」
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《國際要聞》
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日方官員稱仍未決定南韓貿易地位，尹錫悅支持率再跌
金正恩攜女試射洲際導彈，以核制核對抗美韓聯合軍演
馬克龍欲繞過國會強推退休改革，反對派謀投不信任票
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《外圍經濟》
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油價一周累跌１１％，今年來最大單周跌幅
澳洲股市或創２００８年以來最長單周跌勢
聯邦快遞提高利潤預期，股價曾漲１０％
西班牙能源公司放棄在加拿大擴建液化天然氣設施
通脹升，日本勞工組織料獲數十年來最大加薪
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《大國博弈》
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新西蘭國會禁止在電子設備上使用ＴｉｋＴｏｋ
英國禁止政府手機用ＴｉｋＴｏｋ，中方促停泛化國安
迫於華府壓力，ＴｉｋＴｏｋ傳與潛在買家洽談
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《機構改革》
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分析表示最高金融監管機構搬到中央，金融工委加強黨建
李家超支持組建中央港澳工作辦，指中央重視一國兩制
立法會支持組建中央港澳工作辦，有助落實一國兩制
譚耀宗稱組建中央港澳工作辦公室為港澳辦升格
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《汽車新勢力》
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上汽大眾豪擲３７億買車補貼，每輛車最高優惠５萬
官媒籲價格戰別用力過猛，地方政府介入博弈變複雜
廣汽集團（０２２３８）每輛車最高補貼８萬，限量贈免費粵Ａ
藍牌
比亞迪（０１２１１）新車售２０﹒９８萬起，較舊款車型大幅
降低；比亞迪將斥６５億在東莞量產新能源發動機，計劃明年投
產
長安汽車再有車型減價，最高減３﹒３萬元
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《連環爆雷》
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南韓外匯投資者減少或暫緩與瑞信之外匯交易
美國貨幣市場基金單周資金流入規模創近３年來最多
耶倫派定心丸：銀行系統仍然穩健，美國人可以放心
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《其他消息》
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政府委任特首顧問團成員３４人，包括馮國經李澤鉅等
李家超在京與學生交流，將提早於年中檢討高才通計劃；李家超
天安門廣場觀看升旗禮，稱心情格外振奮
陳茂波稱不少Ｗｅｂ３相關創科企業反映希望來港發展
楊潤雄下周一訪穗，將晤廣東省文化和旅遊廳廳長
譚允芝再獲委任為通訊局主席
慈雲山電塔深夜冒出火光，電壓驟降多區受影響
消息指本港爭辦全運會８項賽事包括劍擊單車滑浪風帆
林定國稱法律執業者修例不適用於生效前申請
李澤鉅稱獲委為特首顧問團成員感榮幸，將致力就策略性發展提
意見
議員批巴士申請加價幅度驚人，運輸局稱不會原封不動提交行會
陳恒鑌促機管局從機場系統故障中汲取教訓，完善系統及通報機
制
旅發局料今年訪港旅客２５８０萬，恢復至疫前４６％
金管局表示第四季信用卡交易總額按年升８﹒９％
房委會凍結單身至五人家庭公屋入息限額，資產上限調升１﹒９
％
澳門去年底人口減１﹒５％至６７萬人，因居澳外地僱員減少
加拿大撤銷中港澳旅客新冠檢測要求
深股通額度全日用８１億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度
全日用３３億元，外資大幅流入７２億元
中原ＣＣＬ按周升１﹒４％，連升４周前年６月來首見
ＧＵＭ表示２月強積金總資產回落至１﹒０８萬億，宏利市佔率
續稱冠
證監會發出監管指引以反映內地有關境外上市新規
財委會審議簡約公屋撥款，何永賢稱「無選擇唔做」之餘地
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各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇