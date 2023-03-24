創維集團（００７５１）全年純利跌４９％至８億人幣，不派息

《經濟通通訊社２４日專訊》創維集團（００７５１）公布，截至去年１２月３１日止全年
純利８﹒２７億元（人民幣．下同），按年跌４９﹒３９％；每股盈利３１﹒９７分，不派末期
息。
期內營業額５３４﹒９１億元，升５﹒０３％；毛利８２﹒０７億元，跌３﹒９９％；毛利
率為１５﹒３％；除稅前溢利１８﹒１９億元，跌２８﹒７２％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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