【企業盈喜】南華集團（００４１３）料去年純利增近１倍

《經濟通通訊社２０日專訊》南華集團（００４１３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利同比增加近１倍。
該集團指，純利增加主因生產成本控制效率提高而令玩具製造業務的經營溢利有所改善，以
及於去年度所確認出售附屬公司收益，超過投資物業公平值虧損帶來的不利影響。該集團整體財
務、業務及貿易狀況仍然良好。
該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話17/03/2023
《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單 整固完中線料見77銀
|中國故事17/03/2023
《神州經脈》習近平下周訪俄 首2月FDI增速降 德勤罰沒2億
|財經熱話17/03/2023
比亞迪新車降價刺激銷售車股造好 懶理官媒警告價格戰恐成雙刃劍
|香港要聞17/03/2023
政府委任特首顧問團成員34人，包括馮國經李澤鉅等
|國際動態17/03/2023
英國禁止政府手機用TikTok，中方促停泛化國安
|國際動態17/03/2023
金正恩攜女試射洲際導彈，以核制核對抗美韓聯合軍演
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰