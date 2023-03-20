【企業盈喜】南華集團（００４１３）料去年純利增近１倍

《經濟通通訊社２０日專訊》南華集團（００４１３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利同比增加近１倍。

該集團指，純利增加主因生產成本控制效率提高而令玩具製造業務的經營溢利有所改善，以

及於去年度所確認出售附屬公司收益，超過投資物業公平值虧損帶來的不利影響。該集團整體財

務、業務及貿易狀況仍然良好。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

