【企業盈警】中亞烯谷（０００６３）料去年虧損擴至４７００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》中亞烯谷（０００６３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約４７００萬元，比２０２１年度虧損約３３萬元大幅增加約４６７０萬元。

該集團指，預期虧損增加主因去年度投資物業公允值虧損約４６００萬元所致。該集團指，

有關公允值虧損屬非現金性質，故不會對經營現金流量造成影響。該集團認為，整體財務狀況維

持穩健。

該集團預期於下周五（３１日）或之前公布業績。（ｗｈ）

