【企業盈警】兌吧集團（１７５３）料去年虧損最多６０００萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》兌吧集團（０１７５３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約４０００萬至６０００萬元（人民幣．下同），比２０２１年度虧損約１１８０萬元

有所擴大。

該集團指，料收入升至１６億元，經調整虧損約２６００萬至４６００萬元，２０２１年度

經調整純利１２００萬元，而虧損主因去年度收入增長緩慢及更多的採購大型公司平台流量，故

互動式效果廣告業務上升較快。

該集團預期於下周五（３１日）或之前公布業績。（ｗｈ）

