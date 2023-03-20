【企業盈警】中國華融（０２７９９）料去年盈轉虧２７６億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》中國華融（０２７９９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度淨虧損２７６億元人民幣，２０２１年度純利約３﹒８億元（人民幣．下同）。
該集團指，虧損主因受資本市場波動影響，部分權益類金融資產公允價值估值下降形成較大
浮虧。此外，該集團收購重組類不良債權資產規模及收入階段性減少，以及受宏觀經濟形勢及房
地產行業下行影響，信用減值損失計提增加。不過，該集團指，去年下半年較上半年減虧１０１
億元左右，形成整體向好趨勢。（ｗｈ）
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