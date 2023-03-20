《國金頭條》投資者由銀行股逃往科技板塊，納指周線升４﹒４％

《經濟通通訊社２０日專訊》美國中小型銀行和瑞信集團爆雷危機造成的市場恐慌擴大，銀

行業股上周五（１７日）繼續淪為重災區，其中第一共和銀行雪崩逾３２％，拖累道指跌逾

３８０點。

道指下跌３８４﹒５７點，或１﹒２％，報３１８６１﹒９８點。標普５００下跌

４３﹒６４點，或１﹒１％，報３９１６﹒６４點。納指下跌８６﹒７６點，或０﹒７％，報

１１６３０﹒５１點。

美國總統拜登同日呼籲國會加強監管，對管理不善而倒閉的銀行高層實施更嚴厲處罰。雖然

投資者紛紛逃離銀行業股，但科技股表現強勁。市場人士指出，現在的壓力主要集中在金融領域

，資金已經轉移到了科技板塊，推動納指周線上升４﹒４％，為３月２０日以來最佳單周表現。

匯市方面，投資者等待聯儲局召開銀行業爆雷後首場議息會。雖然聯儲局主席鮑威爾早前警

告不排除加息５０基點，但市場普遍相信會加息２５基點。



＊油價創３年來最大單周跌幅＊



美匯指數於紐約尾盤下滑０﹒６０４％，報１０３﹒８１。美元兌日圓跌１﹒５％，至

１３１﹒７１，創一個月低點。歐元兌美元一度上漲０﹒７％，至盤中高點１﹒０６８５。澳元

兌美元上漲０﹒８％，至０﹒６７１２。紐約期金上漲５０﹒５美元，或２﹒６％，報每盎司

１９７３﹒５美元，為１１個月高位。

油價創２０２０年４月以來最大單周跌幅，紐約期油周線下跌近１３％，上周五下跌

１﹒６１美元，報每桶６６﹒７４美元。布蘭特期油下跌１﹒７３美元，報每桶７２﹒９７美元

。（ｊｆ）

