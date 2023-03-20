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20/03/2023 07:49

《國金頭條》投資者由銀行股逃往科技板塊，納指周線升４﹒４％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國中小型銀行和瑞信集團爆雷危機造成的市場恐慌擴大，銀
行業股上周五（１７日）繼續淪為重災區，其中第一共和銀行雪崩逾３２％，拖累道指跌逾
３８０點。
　　道指下跌３８４﹒５７點，或１﹒２％，報３１８６１﹒９８點。標普５００下跌
４３﹒６４點，或１﹒１％，報３９１６﹒６４點。納指下跌８６﹒７６點，或０﹒７％，報
１１６３０﹒５１點。
　　美國總統拜登同日呼籲國會加強監管，對管理不善而倒閉的銀行高層實施更嚴厲處罰。雖然
投資者紛紛逃離銀行業股，但科技股表現強勁。市場人士指出，現在的壓力主要集中在金融領域
，資金已經轉移到了科技板塊，推動納指周線上升４﹒４％，為３月２０日以來最佳單周表現。
　　匯市方面，投資者等待聯儲局召開銀行業爆雷後首場議息會。雖然聯儲局主席鮑威爾早前警
告不排除加息５０基點，但市場普遍相信會加息２５基點。
　
＊油價創３年來最大單周跌幅＊
　
　　美匯指數於紐約尾盤下滑０﹒６０４％，報１０３﹒８１。美元兌日圓跌１﹒５％，至
１３１﹒７１，創一個月低點。歐元兌美元一度上漲０﹒７％，至盤中高點１﹒０６８５。澳元
兌美元上漲０﹒８％，至０﹒６７１２。紐約期金上漲５０﹒５美元，或２﹒６％，報每盎司
１９７３﹒５美元，為１１個月高位。
　　油價創２０２０年４月以來最大單周跌幅，紐約期油周線下跌近１３％，上周五下跌
１﹒６１美元，報每桶６６﹒７４美元。布蘭特期油下跌１﹒７３美元，報每桶７２﹒９７美元
。（ｊｆ）

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