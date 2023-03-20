《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》美國１１家大型銀行上周四（１６日）宣布注入３００億美元給第一共和銀行

，市場關注美聯儲議息並預估本月將不加息或加息０﹒２５厘，上周四美股三大指數上升。港股

上周五（１７日）跟隨外圍高開２００點，日內於１９３００點至１９６００點附近上落，重上

１００天線。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１﹒７

億元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約３﹒５億元資金淨流出，顯示有淡倉

資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１８９００點至１９１９９

點之間，累計相當約１４８８張期指合約；熊證街貨主要在收回價２００００點至２０２９９點

之間累計了相當約１２３０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２４﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅維持於

２７﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下降３﹒８個波

幅點至２７﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至３１﹒０％；騰訊

（００７００）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至３８﹒４％的水平；中石油（００８５７）的

引伸波幅上升４﹒２個波幅點至３１﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒４個波

幅點至３４﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒３４；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升５﹒１個波幅點至３２﹒６％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升１﹒８個波幅點至２３﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅維持於３６﹒９％；南中

（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２３﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３３７８萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約４３０元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒７倍至９﹒３倍；另外，阿里巴巴

（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約３１０８萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

９２元至１１０元附近的中長期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍至７﹒１倍。

至於看淡資金流方面，期內小鵬（０９８６８）的相關認沽證及熊證合共錄得約１７９萬元

資金淨流入部署。小鵬認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８﹒８８元至３６﹒８８元

附近的中期及長期價外條款，實際槓桿約１﹒０倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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