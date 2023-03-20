《運籌帷幄－梁業豪》（ａ）浪底不應太接近１７７２２

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向淡和偏好。恒指期貨陰陽燭日線圖上，上周四（１６日）價位曾低見１９１１１。自去年

１０月３１日低位１４６１５起升幅的０﹒３８２倍量度跌幅目標１９６４１早已到達，亦從短

期支持變為短期阻力。理論上，淡友有條件攻向０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌幅目標

１９６６２╱１７７２２。但客觀而言，由於（ａ）浪可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－

ｉｖ－ｖ五個浪，而非ａ－ｂ－ｃ三個，（ｂ）浪反彈後，仍會出現（ｃ）浪下跌過程。

即使（ｃ）浪屬於「斜線三角形」，終點亦應會低於（ａ）浪底，但顯著低於１７７２２的

機會不大。換言之（ａ）浪底不應太接近１７７２２，以便為（ｃ）浪留有下跌空間。本月餘下

交易日內，（ｂ）浪的上升勢頭料會變得明顯，並將會被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，目

標為（ａ）浪跌幅的０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度升幅水平。本欄的應市計劃，

為伺機短線造好圖利，逐步加大注碼。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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