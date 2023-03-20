《一周攻略－周進略》危機處理先行，通脹預期稍等

《一周攻略》常言道，世事無常。這邊廂，美聯儲才高調連番發言，支持加息５０基點，為

大家期望管理，外界甚至已經有充分心理準備，３月份議息結果，是由原本已經降速的加息步伐

，再次提速。

可是，那邊廂，美國當地已經有矽谷銀行等數家金融機構出事，外界的預期一下子出現

１８０度轉向，不單不是提速加息，保持原有速度也成疑問，隨時可以不加息，甚至有人估計減

息。



＊美聯儲反應慢，歐央行態強硬＊



如此大幅度轉向，只為當前銀行擠提倒閉，有可能演變成為另一大型金融危機，央行的應對

稍有不慎，或只是慢半拍，未能在最適當時刻出面支持，便會是完全另一處境。

事實上，陸續有人批評，假如美聯儲反應快一點，前周五可以表態支持，部分出事的銀行，

有可能不用關門大吉。

更何況，事情亦不局限於美國，歐洲也是危機處處，既因當地銀行同樣存在結構性問題，但

同時歐洲央行態度更強硬。



＊加息若變減息，沽僨便轉買債＊



無論如何，外界傾向認為，危機當前，局方不可能完全坐視不理，亦不可能只管通脹問題而

忽略其他。

此之所以，投資者的押注方式亦大幅改變策略，之前仍是加息周期，沽債買舊經濟，如今加

息周期若停，則買債買新經濟，甚至黃金與加密貨幣！



＊今次暫不加息，下次再續何妨＊



此一時，彼一時，投資者不宜一部通書看到老，應該留意形勢不同，因勢利導，順勢而為。

誠然，此勢是否真的完全改變，抑或只是暫時性，大有商榷餘地，比方說，今次先不加息，

但稍等外界信心恢復，繼續以通脹高企為由，情非得已，再連番加息２５基點三數遍，亦無不可

。不中看，但或許中用。



＊留意大方向，更要看波幅＊



短期而言，甚至短至本周議息前後，金融市場的焦點放於上述危機多於通脹或其他經濟數據

，幾可肯定。

如此一來，策略上必須管理好波幅的影響，以免大方向猜中，但過程中被拋離，追悔莫及。

這一方面，不單港股美股，甚至近日氣勢如虹的黃金和又再躍動的加密貨幣，都同樣適用。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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