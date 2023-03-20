《套期保值－蕭猷華》資金流入黃金，金價短線看好

《套期保值》上周五（１７日）金價持續上升，逼近每安士２０００美元水平，創下去年４

月以來新高，金價由３月８日的１８２０美元左右，短短八個交易日，上漲近１７０美元，資金

瘋狂湧入傳統資產黃金避險，主要是受到ＳＶＢ銀行倒閉事件、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ

也因系統性風險被接管，此外、美國１１間大型銀行向第一共和銀行Ｆｉｒｓｔ

Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ注資、瑞信Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ獲瑞士央行提供５００瑞

郎貸款，雖然瑞銀ＵＢＳ宣布收購瑞信，但事件損害投資者對銀行業信心。另一方面，市場料未

來數個月，美國和歐洲銀行對批核貸款會進一步收緊，增加歐美經濟衰退的可能性。

歐洲央行上星期一如預期加息５０點子，不過，沒有發出前瞻性指引，市場預期美聯儲本周

只會加息２５點子，然後利率見頂，ＳＶＢ事件引發經濟衰退機會增加，央行或逼於無奈暫停加

息，但另一方面，通脹並未受控，惡性循環下，「滯脹」Ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ風險增加，即

經濟衰退和高通脹同時出現。故此，在經濟衰退風險增加、通脹高企、央行或暫停加息，金價短

線仍然走強。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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