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20/03/2023 08:19

《套期保值－蕭猷華》資金流入黃金，金價短線看好

　　《套期保值》上周五（１７日）金價持續上升，逼近每安士２０００美元水平，創下去年４
月以來新高，金價由３月８日的１８２０美元左右，短短八個交易日，上漲近１７０美元，資金
瘋狂湧入傳統資產黃金避險，主要是受到ＳＶＢ銀行倒閉事件、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ
也因系統性風險被接管，此外、美國１１間大型銀行向第一共和銀行Ｆｉｒｓｔ　
Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｂａｎｋ注資、瑞信Ｃｒｅｄｉｔ　Ｓｕｉｓｓｅ獲瑞士央行提供５００瑞
郎貸款，雖然瑞銀ＵＢＳ宣布收購瑞信，但事件損害投資者對銀行業信心。另一方面，市場料未
來數個月，美國和歐洲銀行對批核貸款會進一步收緊，增加歐美經濟衰退的可能性。
　　歐洲央行上星期一如預期加息５０點子，不過，沒有發出前瞻性指引，市場預期美聯儲本周
只會加息２５點子，然後利率見頂，ＳＶＢ事件引發經濟衰退機會增加，央行或逼於無奈暫停加
息，但另一方面，通脹並未受控，惡性循環下，「滯脹」Ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ風險增加，即
經濟衰退和高通脹同時出現。故此，在經濟衰退風險增加、通脹高企、央行或暫停加息，金價短
線仍然走強。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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