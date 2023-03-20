《洪視全球－洪灝》瑞信沒了，風險還在

《洪視全球》瑞銀將以３２﹒５億美元的價格收購瑞信，基本對上周五瑞信的收盤價打五折

。瑞信開始是拒絕的。畢竟，瑞信是一家１６７年歷史的、曾擁有過一萬多億美元資產的全球系

統性重要的銀行。

然而，瑞士當局急於在亞洲盤前撮合這筆交易，告訴瑞信如果不接受瑞銀的收購，將考慮把

瑞信國有化。養尊處優的瑞士銀行家當然不想變成國家公務員。

為了撮合這次交易，瑞士央行需要向瑞銀提供約１０００億美元的流動性，瑞士政府還為瑞

銀擔保了９億瑞郎的損失。同時，瑞信的１６０億瑞郎的額外一級債券ＡＴ１全部減記，變得一

文不值。美聯儲還聯手另外五家央行提供美元互換，以增加系統流動性。



＊沒落反映內控失控＊



瑞信的沒落是一部內部風險嚴重失控的故事：從當年一位瑞信的私行員工篡改客戶簽名進行

交易，但瑞信因為看到紙上收益而不聞不問；到兩位總裁候選人在湖邊晚宴大打出手後，瑞信被

發現對其幾個員工進行監控；再到２０２１年比爾王的Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉，瑞信發現自己的

不知不覺借出了近５０億美元；最後，沙特的金主爸爸以合規為由拒絕進一步增資。股價從頂峰

的８０美元跌到了昨晚的一塊錢，堂堂的瑞士信貸跌成了瑞士借貸。

瑞信這個復雜的交易裏，最引人關注的是瑞士當局對於瑞信那１６０億瑞郎ＡＴ１債券的處

理。簡單的說，這些債券銀行發行的高息債券，是為了補充銀行的一級資本金而設，也是投資者

可以買到的、銀行發行的最高息的債券。當銀行資本金不足，比如出現擠提的風險，監管根據判

斷可以觸發ＡＴ１債券全部減記的條款（像現在瑞信的情況）。去年一季度，瑞士銀行系統的資

本充足率離ＡＴ１債券的觸發點平均大約８％左右。瑞信出事前的一級資本充足率超過１４％，

而監管要求為７％左右。





＊市場規則必須遵守＊



令人費解的是，瑞銀的３２億美元的收購款項，將付給瑞信的股東，而不是先兌付ＡＴ１債

券持有人。畢竟，這些債券在資本結構裏優先於股票。當然，有人會說這只剩一點兒渣了，無所

謂了。但是，市場的規則是必須要遵守的，否則市場將無從談起，禍由亂生。周末，債券交易員

紛紛被叫回交易台待命，瑞信的ＡＴ１債券在２０％－７０％的折扣交易區間交易。現在歸零。

亞洲開盤後，美國股指期貨和日經開始松口氣反彈，美元走軟，黃金、比特幣走強。市場現

在暫時認為瑞信的ＡＴ１債券減記是單一事件，不會蔓延到其它銀行。但是可以想像，其它銀行

的ＡＴ１債券價格將很可能下跌，並有可能危及到其它銀行的資本充足條件。交易數據顯示，美

國市場的金融條件並未收緊，而美國債券市場的隱含波動率與美股隱含波動率分道揚鑣，債券居

然比股票還危險。



＊壓力會如洪水決堤＊



１９３３年３月５日，為了遏制長達一個月的銀行擠提，羅斯福總統宣布銀行休假四天，並

在３月９日繼續延長休假到周末，並在國家電台上舉行「圍爐夜話」，告訴全美國人民他們「存

款在銀行裏比在床墊下藏著更安全」。３月１２日，美國人開始排隊把錢存回銀行系統，結束了

美國歷史上最長的銀行擠提事件。

也就是說，在一個系統裏只保證某些出問題的銀行是無法消除人們的顧慮的。壓力一定會

如洪水決堤，從最薄弱的環節突破，直到鯨濤怒浪嘯天而無人可力挽狂瀾。美國國會現在還在討

論是否要公開宣布擔保所有存款。Ｗａｒｒｅｎ提出要上調２５萬美元的存款擔保上限。國會問

：那麼多少才合適？五十萬？一百萬？還是兩百萬？

剛剛，瑞信的債券持有者虧了１６０億。

《思睿駐港首席經濟學家 洪灝》



＊注：本文節錄自洪灝先生於３月２０日發表的《洪灝宏觀策略》微博



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