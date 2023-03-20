《專家之言－葉尚志》日升日跌繼續反覆，進入關鍵時間窗口

《專家之言》３月１７日，港股出現反彈繼續跌一天漲一天的反覆表現，１１家華爾街大行

聯手救助第一共和銀行，相信是帶動港股反彈的消息原因之一。另外，人行在港股收盤後宣布，

降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，本月２７日生效，加大增強了對內地穩增長的政

策力度。恒指漲了有３１０多點，但仍受制於１９８００點的目前好淡分水線以下，在未能發出

先回穩的走勢訊號之前，要注意港股後市可能仍未能擺脫調整弱勢盤面，仍有向下探底尋底的機

會，而估計未來一周將會是關鍵的時間窗口。一方面，由於美國銀行近日暴露了危機，市場預期

美聯儲在周四（２３日）的會議上將會暫停加息。然而，可能壓通脹依然是各國央行的主要任務

之一，歐央行最新就宣布了加息０﹒５％。因此，我們估計美聯儲有減慢加息步伐的機會但又不

能不加，在周四將會宣布加息０﹒２５％，宜密切注視議息結果出來後的市場反應。另一方面，

除了外圍影響因素之外，騰訊（００７００）和美團－Ｗ（０３６９０）也將會分別在周三

（２２日）和周五（２４日）公布業績，相信會是港股內部的重要看點，宜多加注意。由此來看

，未來一周將會是港股的關鍵時間窗口，而恒指目前的好淡分水線仍見於１９８００點，要回企

至這線位以上才可以發出先回穩的訊號，不然的話，調整弱勢盤面將未能打破，要注意短期仍將

有繼續下跌尋底的運行發展傾向。



＊港股受制１９８００點以下，ＡＩ概念再受捧百度急升＊



港股出現高開高走，在盤中曾一度上升３９３點高見１９５９７點，但仍受制於１９８００

點以下，走勢上未可發出回穩訊號，仍需保持警惕性。指數股普遍出現反彈修正，其中，百度集

團－ＳＷ（０９８８８）漲了１３﹒６６％，把周四（１６日）的跌幅全部修復回來了，似乎市

場對人工智能包括「文心一言」仍抱有期望，也連帶一眾與ＡＩ相關的中小股票都繼續拉動起來

。另外，我們早前指出點評過的石油相關股也繼續有突出表現，中石化（００３８６）漲了

６﹒０６％至４﹒９元收盤，再創本輪行情的新高。

恒指收盤報１９５１９點，上升３１５點或１﹒６３％。國指收盤報６６１６點，上升

１３３點或２﹒０５％。恒生科指收盤報３９８０點，上升１６８點或４﹒４％。另外，港股主

板成交量增加至１６４９億多元，而沽空金額有２７２﹒７億元，沽空比例１６﹒５４％。至於

升跌股數比例是１１２２：５３１，日內漲幅超過１１％的股票有４８隻，而日內跌幅超過

１０％的股票有３７隻。港股通第８日出現淨流入，在周五（１７日）錄得有逾２２億元的淨流

入。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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