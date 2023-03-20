恒指半日低收４９９點報１９０１９，滙控及潤啤齊跌６％

《經濟通通訊社２０日專訊》人行宣布，本月２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個
百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。是次下調後，金融機構加權平均存款準備
金率約７﹒６％。
另外，為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷
史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（約３２﹒５億美
元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。
港股向下，恒生指數半日收報１９０１９，跌４９９點或２﹒５６％，主板成交
６５２﹒１７億元。恒生中國企業指數報６４６７，跌１４８點或２﹒２４％。恒生科技指數報
３８６４，跌１１４點或２﹒８９％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３３２﹒８元，跌６﹒６元或１﹒９４％，成交３１﹒３４
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒１５元，跌２﹒３５元或２﹒８８％，成交１７﹒９４億元；
中國移動收報６４﹒１５元，跌１﹒８元或２﹒７３％，成交１６﹒５億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２７元，跌３﹒４元或２﹒６１％，成交１３﹒６１億
元。
滙控（００００５）收跌５﹒９５％，報５０﹒６元，該股成交約２３６４萬股，涉資
１２﹒１４億元，盤中高見５２﹒８元，最低見５０﹒２５元；潤啤（００２９１）跌
５﹒８３％，收報５８﹒１元；海底撈（０６８６２）跌５﹒２４％，收報１９﹒９元；藥明生
物（０２２６９）跌５﹒２１％，收報４５﹒５元。
另外，東方海外（００３１６）收跌５％，報１２７﹒３元，該股成交約１０８萬股，涉資
１﹒４１億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２５﹒６元；阿里健康（００２４１）跌
４﹒９７％，收報５﹒７４元；碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒９３％，收報１２﹒７４元；
翰森製藥（０３６９２）跌４﹒６９％，收報１３﹒８２元。（ｋｙ）
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