  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/03/2023 12:06

恒指半日低收４９９點報１９０１９，滙控及潤啤齊跌６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人行宣布，本月２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個
百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。是次下調後，金融機構加權平均存款準備
金率約７﹒６％。
　　另外，為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷
史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（約３２﹒５億美
元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。
　　港股向下，恒生指數半日收報１９０１９，跌４９９點或２﹒５６％，主板成交
６５２﹒１７億元。恒生中國企業指數報６４６７，跌１４８點或２﹒２４％。恒生科技指數報
３８６４，跌１１４點或２﹒８９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３３２﹒８元，跌６﹒６元或１﹒９４％，成交３１﹒３４
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒１５元，跌２﹒３５元或２﹒８８％，成交１７﹒９４億元；
中國移動收報６４﹒１５元，跌１﹒８元或２﹒７３％，成交１６﹒５億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２７元，跌３﹒４元或２﹒６１％，成交１３﹒６１億
元。
　　滙控（００００５）收跌５﹒９５％，報５０﹒６元，該股成交約２３６４萬股，涉資
１２﹒１４億元，盤中高見５２﹒８元，最低見５０﹒２５元；潤啤（００２９１）跌
５﹒８３％，收報５８﹒１元；海底撈（０６８６２）跌５﹒２４％，收報１９﹒９元；藥明生
物（０２２６９）跌５﹒２１％，收報４５﹒５元。
　　另外，東方海外（００３１６）收跌５％，報１２７﹒３元，該股成交約１０８萬股，涉資
１﹒４１億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２５﹒６元；阿里健康（００２４１）跌
４﹒９７％，收報５﹒７４元；碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒９３％，收報１２﹒７４元；
翰森製藥（０３６９２）跌４﹒６９％，收報１３﹒８２元。（ｋｙ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/03/2023
瑞銀賤價購瑞信國際金融股急跌　匯控突購英矽銀惹不滿插逾半成
人氣文章財經熱話20/03/2023
《午市前瞻》突降準為穩定而非提振市場 煤氣未復派紅股吸引力低
人氣文章財經熱話20/03/2023
【騰訊預測】騰訊去年料少賺6%　視頻號添貢獻遊戲廣告前景看俏
人氣文章財經熱話20/03/2023
【績前部署】騰訊業績前瞻　部署科技股兩大考慮因素
人氣文章香港要聞20/03/2023
呈祥道九巴撞壆側炒 20名乘客被困
人氣文章香港要聞20/03/2023
孫東：對多次交涉後谷歌仍未移除錯誤資訊感遺憾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金