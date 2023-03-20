恒指半日低收４９９點報１９０１９，滙控及潤啤齊跌６％

《經濟通通訊社２０日專訊》人行宣布，本月２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個

百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。是次下調後，金融機構加權平均存款準備

金率約７﹒６％。

另外，為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷

史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（約３２﹒５億美

元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。

港股向下，恒生指數半日收報１９０１９，跌４９９點或２﹒５６％，主板成交

６５２﹒１７億元。恒生中國企業指數報６４６７，跌１４８點或２﹒２４％。恒生科技指數報

３８６４，跌１１４點或２﹒８９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國

移動（００９４１）；騰訊控股收報３３２﹒８元，跌６﹒６元或１﹒９４％，成交３１﹒３４

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒１５元，跌２﹒３５元或２﹒８８％，成交１７﹒９４億元；

中國移動收報６４﹒１５元，跌１﹒８元或２﹒７３％，成交１６﹒５億元。國指三大成交股份

依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－

ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２７元，跌３﹒４元或２﹒６１％，成交１３﹒６１億

元。

滙控（００００５）收跌５﹒９５％，報５０﹒６元，該股成交約２３６４萬股，涉資

１２﹒１４億元，盤中高見５２﹒８元，最低見５０﹒２５元；潤啤（００２９１）跌

５﹒８３％，收報５８﹒１元；海底撈（０６８６２）跌５﹒２４％，收報１９﹒９元；藥明生

物（０２２６９）跌５﹒２１％，收報４５﹒５元。

另外，東方海外（００３１６）收跌５％，報１２７﹒３元，該股成交約１０８萬股，涉資

１﹒４１億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２５﹒６元；阿里健康（００２４１）跌

４﹒９７％，收報５﹒７４元；碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒９３％，收報１２﹒７４元；

翰森製藥（０３６９２）跌４﹒６９％，收報１３﹒８２元。（ｋｙ）

