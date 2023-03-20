《盤後部署》恒指大跌逾５００點，中移動可候至５９元吸納！

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指上周五（１７日）上升３１４點，今日卻未能延續升勢，

低開１６５點，報１９３５２。藍籌股滙控（００００５）低開２﹒０４％，東方海外

（００３１６）跌２﹒８４％，安踏（０２０２０）則低開３﹒６７％。即使百度

（０９８８８）高開３﹒０２％，在科技股之中表現較好，惟騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）開市均受挫。

開市不久，恒指走勢急轉直下，不足一小時已經跌超過３００點。科技股及金融股跌勢未止

，大市進一步受壓，恒指午後曾跌逾６８０點至１８８２９，

恒指全日收報１９０００，跌５１７點或跌２﹒６５％，主板成交１２９４﹒３９億元。國

企指數報６４６９，跌１４６點或跌２﹒２１％。恒生科技指數報３８７０，跌１０９點或跌

２﹒７５％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２３４，跌１５點或跌０﹒４８％，成交４８０２﹒９２

億元人民幣；深證成份指數報１１２４７，跌３０點或跌０﹒２７％，成交２６７８﹒３３億元

人民幣。



＊恒指無力收復百天線＊



雖然瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，惟滙控、渣打（０２８８８）兩隻國際銀行

股表現差勁，保險股亦受波及，反映此消息未有減低市場不安情緒。另外，人民銀行上周五突然

宣布降準，外界對此感到意外，但從今日大市的走勢而言，此消息未有提振作用。

隨住本周多隻重磅藍籌股公布業績，恒指料相當波動。走勢上，恒指繼續受制１０天線，雖

然跌至１８８２９後跌幅稍為收窄，最終在萬九關收市，但仍無力收復１００天線，未來數日料

繼續調整，失守１８６００水平機會大（該位為去年１０月３１日低位１４５９７，至今年１月

２７日高位２２７００，此升浪的０﹒５倍回調目標）。



＊中移動失守５１元止蝕＊



除了科技股及金融股外，電訊股是另一跌市重災區。中移動（００９４１）跌３﹒５６％，

報６３﹒６元，成交約６２６５萬股，涉資３９﹒９７億元，盤中高見６６﹒１元，最低見

６１﹒６５元。中聯通（００７６２）跌３﹒１２％，報５﹒５８元。中電信（００７２８）跌

４﹒１６％，報４﹒１５元。

電訊股早前因應兩會憧憬而急漲，如今大市處於回調階段，中移動、中電信及中聯通都要消

化近期過急的升幅。當中，中移動開市初段曾升至６６﹒１元，惟很快由升轉跌，並曾下試２０

天線附近。及後跌幅雖然略為收窄，最終在１０天線附近收市，惟整支陰燭燭身完全遮掩上日陽

燭燭身，走勢有所轉弱。無貨者可候至５９元水平吸納，失守５１元止蝕。（ｅｒ）

