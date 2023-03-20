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20/03/2023 09:35

【外圍經濟】全球６家主要央行增強常設美元互換安排的流動性供應

　　《經濟通通訊社２０日專訊》以美國聯儲局為首的全球６家主要央行，周日（１９日）宣布
採取協調行動，以增強常設美元互換安排的流動性供應。
　　聯儲局、加拿大央行、英倫銀行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行在聲明中表示，為了增強
美元互換安排在提供流動性方面的有效性，上述央行已同意將７天期互換操作的頻率，從每周增
加到每天。（ｊｆ）

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