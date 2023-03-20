【連環爆雷】新加坡金管局：瑞信在獲收購後在獅城如常營運

《經濟通通訊社２０日專訊》新加坡金管局發表聲明，在瑞銀集團宣布收購瑞信後，瑞信在
新加坡將繼續運營無中斷或限制。瑞信客戶將繼續擁有其帳戶的完全使用權限。瑞信與交易方的
合約仍然有效。
金管局預計收購交易不會對新加坡銀行體系的穩定產生影響，將繼續與瑞士金融市場監管局
、瑞信和瑞銀保持密切聯繫，為有序過渡提供便利，包括解決對就業的任何影響。金管局還將繼
續密切關注國內金融體系和國際動態，並做好提供流動性的準備。（ｊｆ）
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