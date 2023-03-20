《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證市場內如何捕捉市場轉角位？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動

（００９４１）、康師傅（００３２２）與中芯國際（００９８１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選

保誠（０２３７８）、港鐵（０００６６）與長實（０１１１３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、地產建築業與綜合企業。此外，

恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百度（０９８８８）、中芯國際

與中通快遞（０２０５７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其

相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選保誠、長實與李寧（０２３３１）。

指數牛熊證市場內，即使我們不參與買賣，亦應不斷留意牛熊證被強制性收回的情況。當好

淡大戶某方控制大局時，市場內會出現朝著單一方向的殺倉情況，直至再沒有顯著總街貨區的收

回價區域為止。這個時候，我們便可開始捕捉市場轉角位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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