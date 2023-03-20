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20/03/2023 09:59

《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證市場內如何捕捉市場轉角位？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動
（００９４１）、康師傅（００３２２）與中芯國際（００９８１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選
保誠（０２３７８）、港鐵（０００６６）與長實（０１１１３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、地產建築業與綜合企業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百度（０９８８８）、中芯國際
與中通快遞（０２０５７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其
相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選保誠、長實與李寧（０２３３１）。
　　指數牛熊證市場內，即使我們不參與買賣，亦應不斷留意牛熊證被強制性收回的情況。當好
淡大戶某方控制大局時，市場內會出現朝著單一方向的殺倉情況，直至再沒有顯著總街貨區的收
回價區域為止。這個時候，我們便可開始捕捉市場轉角位。　
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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