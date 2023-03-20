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20/03/2023 09:02

【虛幣世界】簽名銀行存款由官方承擔，比特幣成避險工具

　　《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，今日起簽名銀行（Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ）
的４０間分行將由紐約社區銀行旗下繼續營運（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　
Ｂａｎｃｏｒｐ的Ｆｌａｇｓｔａｒ　Ｂａｎｋ，　Ｎ﹒Ａ﹒），非加密貨幣相關的存款將由該
行承擔，並將繼續由ＦＤＩＣ提供最高保險限額的保險。
　　而由於美國連續有銀行倒閉，加上瑞信被瑞銀「世紀大併購」，市場對於傳統金融出現信心
危機，資金流入主流加密貨幣避險，其中比特幣於周末間大幅抽升逾一成，並升至２８０００美
元水平。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７９１４﹒１２元，跌０﹒２１％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７７４﹒７１元，跌０﹒３４％；艾達幣報０﹒３４２６元，跌０﹒６４％
；瑞波幣報０﹒３８６６，升０﹒２１％。（ｕｌ）
　
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