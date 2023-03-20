《談國論企－黎偉成》中俄峰會促和平解烏局建經濟

《談國論企》應俄羅斯聯邦總統普京邀請，中國國家主席習近平於２０２３年３月２０日至

２２日對俄羅斯進行的國事訪問，嚴正和鄭重宣示中俄牢不可破的友好緊密關係。據悉中俄兩國

元首會達成和簽署兩份重要的聯合聲明，亦會探討尋求俄烏和談以化解烏局之道，肯定是多年來

世界最轟動的政治活動。中俄強化友誼、合作，對美國肯定是十分重大「打擊」，必須嚴防及反

擊美國在軍事及政經等方面採取橫蠻瘋狂反應及歪行，世界才會和平。



＊料加強軍事能源合作擴大經濟發展共建新時代＊



按新華社的報道，習近平是次國事訪問俄羅斯，是應普京之邀，作為習近平２０２２年１２

月２１日以中國共產黨的名義，邀請俄羅斯統一俄羅斯主席梅德韋傑夫訪華的一個友好回應，對

中俄兩國，以至全世界有相當重大的政治經濟意義，重點有：（一）進一步加大和強化中國與俄

羅斯的全面友好關係，是肯定的事情和結果。市場引述據稱來自克里姆林宮的消息，謂中俄兩國

元首會簽署兩份新時代發展的聯合公報，其中一份會涉及兩國在軍事、能源的合作，另一份為經

濟合作發展，所言即使未經證實，按政治和經濟的現實，很有需要。相信有關消息，雖不中，亦

不遠矣。

先談（Ｉ）軍事合作。兩國一直保持十分緊密的軍事聯繫和合作，特別是聯合軍演，並不理

會以美國為主的西方國家的聲聲制裁和恐嚇。但美國近期突然在「核」武方面埋手進逼，製造「

氣氛」，不僅憑空捏造對中國現時坐擁核彈數的「估計」，甚至對中國會採取核武的「假設」，

更在較早前與英國簽署共同出售核子動力潛艇予澳洲的合約等等，大有空穴自會有來風之概。

誰都知道，中、俄同樣堅持不首先使用「核武」，唯是美國肯定會千方百計地從「核」

作為「主題」，挑起「言論」、矛盾、風波，或藉佯動核武以制裁，居心叵測。相信中俄會考慮

在核武問題上進一步連結，同意和承諾任何一方受核威脅，會同共反之，此舉對美國肯定有更重

大的震懾力。

（ＩＩ）能源方面：（ｉ）俄羅斯現時是世界第三大石油出口國、第二大天然氣出口國，佔

全球石油、天然氣及煤炭出口市場１０％至至２５％，而（ｉｉ）中國更是能源生產大國，多個

可再生能源或清潔能源供應，位踞世界首位，更建設橫跨東與西、縱貫南與北的網絡，可謂互有

所長，如制定加強互通有無的新規劃，對兩國的經濟社會當有重大好處。

再論及（ＩＩＩ）經濟，中國已成為世界第二大經濟體系，而俄羅斯繼承了前蘇聯許多重工

業和國營事業例如鋼鐵，金屬冶煉、造船、石化工業、航空工業、核能工業、汽車製造等，軍火

工業產值為世界前兩位，軍火出口額約與美國相當。



＊促俄烏和談止戰要尊重各國主權和摒棄冷戰思維＊



同樣重要的，是（二）烏克蘭局勢。相信習近平會和普京坦率、深入、詳細談及處理、化解

俄、烏戰局，做法是先暫停戰、迅促和談。美國總統拜登推手搞以美為主的軍事聯盟「北約」東

移至俄羅斯西鄰烏克蘭，使普京不得不「採取特別軍事行動」，而美方便迅對俄作出制裁，更卑

鄙地聯合「北約」多國向烏克蘭源源不絕提供各種各權武器，煽風添火，使戰事綿延逾一年，至

今未有稍歛之象。

但戰爭總要停止的。中國外交部於２０２３年２月２４日發布《關於政治解決烏克蘭危機的

中國立場》文件，所提出的１２個具體方面主張，最重要的首兩條提到「尊重各國主權」和「摒

棄冷戰思維」，始有望「停火止戰」而「啟動和談」，故習近平啟動元首外交之旅，而習普之會

，予人以厚望：促和談、止戰爭。

要指出（三）中國及俄羅斯一直受到美國政經、軍事的全面圍堵和封殺，絕對需要團結起來

反擊，是為習近平國事訪俄，和習近平以中國共產黨的名義，邀請俄羅斯統一俄羅斯主席梅德韋

傑夫於２０２２年１２月２１日訪華之因。中俄是以不同形式的履行以馬克思主義為本的社會主

義理念，在政治經濟、農業能源和軍事等多方面的發展，都卓有成效，對美國霸權主義之「獨大

」當然有十分嚴重的「威脅」，是為拜登推手搞以美為主的軍事聯盟「北約」東移至俄羅斯西鄰

烏克蘭，使普京不得不「採取特別軍事行動」；「陰毒王」拜登的挑起烏戰劣行，惡思是要壓低

俄羅斯，再封殺中國。

外交部長秦剛２０２３年３月７日在十四屆全國人大一次會議期間舉行記者會，相當明確指

出中國將以「元首外交為引領，不斷展現中國外交風範」，並預告兩個元首外交的主場，包括全

力辦好「中國＋中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交。又

警告美國對華現策如不踩剎車「必然陷衝突對抗」的災難性的豪賭，而「台灣問題處理不好，中

美關係地動山搖」。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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