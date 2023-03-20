  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/03/2023 09:32

《異動股》瑞銀３０億瑞郎歷史性收購瑞信，滙控、友邦低開約２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滙控（００００５）現價跌２﹒０４％，報５２﹒７元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒５３％。該股成交約１０２萬股，涉資５３５２萬元。友
邦（０１２９９）跌１﹒６５％，報７７﹒６５元；渣打（０２８８８）跌１﹒５９％，報６２
元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒１２％；港交所（００３８８）無升跌，報
３３３元。
　　為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷史性併
購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（３２﹒５億美元），不
到瑞信上周五（１７日）７４億瑞郎市值的一半。
　　瑞士金融監管機構Ｆｉｎｍａ表示，價值約１６０億瑞郎的瑞信債券將被完全減記，以確保
私人投資者幫助分擔損失。與此同時，瑞士央行將向瑞銀提供１０００億瑞郎的流動性援助，瑞
士政府亦為瑞銀的接管行動，提供９０億瑞郎的資產潛在損失擔保。
　　不過，交易前夕，瑞銀一度傳出考慮僅最多出價１０億美元收購，較瑞信上周五市值折讓近
８７％。消息指，其時瑞信經主要股東同意下，已表明反對瑞銀當時提出的極低作價。
　　現時，恒生指數報１９３５２，跌１６５點或跌０﹒８５％，主板成交３９﹒５１億元。國
企指數報６５６８，跌４６點或跌０﹒７１％。恒生科技指數報３９６５，跌１４點或跌
０﹒３５％。
　　即月期指新報１９３６４，跌２０８點，高水１１點。即月國指期貨報６５８５，跌５６點
，高水１６點。即月科指期貨新報３９８１，跌７點，高水２０點。
　　上證綜合指數報３２５３，升３點或升０﹒１０％，成交３７﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２８９，升１１點或升０﹒１１％，成交５０﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　５２﹒７０元　跌２﹒０４％
　　渣打（０２８８８）　　　６２﹒００元　跌１﹒５９％
　　友邦（０１２９９）　　　７７﹒６５元　跌１﹒６５％
　　港交所（００３８８）　３３３﹒００元　　　　無升跌
　　恒生（０００１１）　　１１５﹒７０元　跌１﹒５３％
　　中銀（０２３８８）　　　２５﹒３５元　　　　無升跌
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０７元　跌０﹒９８％
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒２２元　跌０﹒７１％
　　中行（０３９８８）　　　　３﹒０１元　　　　無升跌
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒８７元　跌０﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態20/03/2023
無視國際法院逮捕令，普京親自驅車巡視馬里烏波爾
人氣文章香港要聞20/03/2023
金管局：瑞信在港公司沒有對市場構成重大風險
人氣文章財經熱話20/03/2023
【連環爆雷】美瑞政府促成歷史性併購，瑞銀以30億瑞郎收購瑞信
人氣文章財經熱話20/03/2023
【虛幣世界】簽名銀行存款由官方承擔，比特幣成避險工具
人氣文章財經熱話17/03/2023
《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單　整固完中線料見77銀
人氣文章中國故事17/03/2023
《神州經脈》習近平下周訪俄　首2月FDI增速降　德勤罰沒2億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金