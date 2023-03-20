《異動股》瑞銀３０億瑞郎歷史性收購瑞信，滙控、友邦低開約２％

《經濟通通訊社２０日專訊》滙控（００００５）現價跌２﹒０４％，報５２﹒７元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒５３％。該股成交約１０２萬股，涉資５３５２萬元。友

邦（０１２９９）跌１﹒６５％，報７７﹒６５元；渣打（０２８８８）跌１﹒５９％，報６２

元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒１２％；港交所（００３８８）無升跌，報

３３３元。

為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷史性併

購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（３２﹒５億美元），不

到瑞信上周五（１７日）７４億瑞郎市值的一半。

瑞士金融監管機構Ｆｉｎｍａ表示，價值約１６０億瑞郎的瑞信債券將被完全減記，以確保

私人投資者幫助分擔損失。與此同時，瑞士央行將向瑞銀提供１０００億瑞郎的流動性援助，瑞

士政府亦為瑞銀的接管行動，提供９０億瑞郎的資產潛在損失擔保。

不過，交易前夕，瑞銀一度傳出考慮僅最多出價１０億美元收購，較瑞信上周五市值折讓近

８７％。消息指，其時瑞信經主要股東同意下，已表明反對瑞銀當時提出的極低作價。

現時，恒生指數報１９３５２，跌１６５點或跌０﹒８５％，主板成交３９﹒５１億元。國

企指數報６５６８，跌４６點或跌０﹒７１％。恒生科技指數報３９６５，跌１４點或跌

０﹒３５％。

即月期指新報１９３６４，跌２０８點，高水１１點。即月國指期貨報６５８５，跌５６點

，高水１６點。即月科指期貨新報３９８１，跌７點，高水２０點。

上證綜合指數報３２５３，升３點或升０﹒１０％，成交３７﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１１２８９，升１１點或升０﹒１１％，成交５０﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙控（００００５） ５２﹒７０元 跌２﹒０４％

渣打（０２８８８） ６２﹒００元 跌１﹒５９％

友邦（０１２９９） ７７﹒６５元 跌１﹒６５％

港交所（００３８８） ３３３﹒００元 無升跌

恒生（０００１１） １１５﹒７０元 跌１﹒５３％

中銀（０２３８８） ２５﹒３５元 無升跌

建行（００９３９） ５﹒０７元 跌０﹒９８％

工行（０１３９８） ４﹒２２元 跌０﹒７１％

中行（０３９８８） ３﹒０１元 無升跌

農行（０１２８８） ２﹒８７元 跌０﹒６９％

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（ｈｃ）

