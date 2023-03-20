《異動股》滙控（５）跌逾７％失守５０元，最低暫見４９﹒７元

《經濟通通訊社２０日專訊》滙控（００００５）現價跌６﹒９７％，報５０﹒０５元，盤

中曾跌逾７％低見４９﹒７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒３３％。該股成交約

４０２４萬股，涉資２０﹒４８億元。

為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷史性併

購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（３２﹒５億美元），不

到瑞信上周五（１７日）７４億瑞郎市值的一半。

瑞士金融監管機構Ｆｉｎｍａ表示，價值約１６０億瑞郎的瑞信債券將被完全減記，以確保

私人投資者幫助分擔損失。與此同時，瑞士央行將向瑞銀提供１０００億瑞郎的流動性援助，瑞

士政府亦為瑞銀的接管行動，提供９０億瑞郎的資產潛在損失擔保。瑞信ＡＴ１債券被完全減記

，拖累滙豐、東亞、星展等亞洲銀行的ＡＴ１債券今早暴挫。

現時，恒生指數報１８８７９，跌６３９點或跌３﹒２８％，主板成交１０１０﹒１０億元

。國企指數報６４２７，跌１８８點或跌２﹒８５％。恒生科技指數報３８３２，跌１４７點或

跌３﹒７０％。

即月期指新報１８８９２，跌６８０點，高水１３點。即月國指期貨報６４３３，跌２０８

點，高水６點。即月科指期貨新報３８３８，跌１５０點，高水１４點。

上證綜合指數報３２３４，跌１５點或跌０﹒４９％，成交４６９２﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１１２４３，跌３４點或跌０﹒３１％，成交５６１８﹒９７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滙控（００００５） ５０﹒０５元 跌６﹒９７％

渣打（０２８８８） ５８﹒１５元 跌７﹒７０％

友邦（０１２９９） ７５﹒２５元 跌４﹒６９％

港交所（００３８８） ３２４﹒２０元 跌２﹒６４％

建行（００９３９） ５﹒０４元 跌１﹒５６％

工行（０１３９８） ４﹒１８元 跌１﹒６５％

中行（０３９８８） ２﹒９９元 跌０﹒６６％

農行（０１２８８） ２﹒８７元 跌０﹒６９％

招行（０３９６８） ３９﹒６０元 跌１﹒９８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

