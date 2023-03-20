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20/03/2023 14:58

《異動股》滙控（５）跌逾７％失守５０元，最低暫見４９﹒７元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滙控（００００５）現價跌６﹒９７％，報５０﹒０５元，盤
中曾跌逾７％低見４９﹒７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒３３％。該股成交約
４０２４萬股，涉資２０﹒４８億元。
　　為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷史性併
購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（３２﹒５億美元），不
到瑞信上周五（１７日）７４億瑞郎市值的一半。
　　瑞士金融監管機構Ｆｉｎｍａ表示，價值約１６０億瑞郎的瑞信債券將被完全減記，以確保
私人投資者幫助分擔損失。與此同時，瑞士央行將向瑞銀提供１０００億瑞郎的流動性援助，瑞
士政府亦為瑞銀的接管行動，提供９０億瑞郎的資產潛在損失擔保。瑞信ＡＴ１債券被完全減記
，拖累滙豐、東亞、星展等亞洲銀行的ＡＴ１債券今早暴挫。
　　現時，恒生指數報１８８７９，跌６３９點或跌３﹒２８％，主板成交１０１０﹒１０億元
。國企指數報６４２７，跌１８８點或跌２﹒８５％。恒生科技指數報３８３２，跌１４７點或
跌３﹒７０％。
　　即月期指新報１８８９２，跌６８０點，高水１３點。即月國指期貨報６４３３，跌２０８
點，高水６點。即月科指期貨新報３８３８，跌１５０點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３２３４，跌１５點或跌０﹒４９％，成交４６９２﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２４３，跌３４點或跌０﹒３１％，成交５６１８﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　５０﹒０５元　跌６﹒９７％
　　渣打（０２８８８）　　　５８﹒１５元　跌７﹒７０％
　　友邦（０１２９９）　　　７５﹒２５元　跌４﹒６９％
　　港交所（００３８８）　３２４﹒２０元　跌２﹒６４％
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０４元　跌１﹒５６％
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１８元　跌１﹒６５％
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒９９元　跌０﹒６６％
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒８７元　跌０﹒６９％
　　招行（０３９６８）　　　３９﹒６０元　跌１﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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