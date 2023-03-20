《豪論國金－李振豪》銀行事件中官方取態及對市場影響預測

《豪論國金》過去一周歐美銀行業風起雲湧，各資產市場大幅波動。銀行存戶當然擔心，投

資者更坐立不安。上周已分享事件核心源於歐美央行去年過急而大幅收緊流動性及個別銀行管理

不善，在此不再累贅。本周想分享各方善後工作與取態，及對投資市場的暗示與預測走勢。

是次風波最終會否釀成如２００８年般全球金融災難？答案是否定的。筆者認為短期內漣漪

影響將陸續出現，但影響力及層面將會被淡化及收窄。不難觀察今次官方機構出手相當果斷及迅

速，例如美聯儲透過貼現窗迅速提高流動性，業內更達成以存款形式投入受影響銀行。擠提源於

欠缺信心，而且部分銀行只屬殃及池魚，「無限提款」明顯對症下藥，有利切斷傳遞風險。另外

，在商言商的解決方式實在明智，目標利用併購把受影響銀行盡快「離開視線」，把打擊投資市

場的影響減至最低。而且商業方式較冗長的政府「包底」料更進取，弱肉強食乃叢林法則，反對

聲音亦較少。而且計算美國選舉及歐美經濟不穩，花費公帑來補貼投資及管理缺失的銀行業，觀

感並不理想。可見歐美政府安頓好存戶提款權後，金融中介般數日內促成併購，預計下一步便是

懲治涉事的銀行高管或疏忽的監管部門，殺雞儆猴，又可揚名立萬。當然事件未言過去，但就算

再有爆雷亦會迅速了結。

過去一周投資市場的變化屬預期之內。首先信貸違約掉期（ＣＤＳ）指數普遍上升，以歐洲

次級金融指數最顯著，亦高過同級或同業在美國及亞洲區內表現，結果不難理解。股指方面，

ＫＢＷ金融指數明顯下跌，但ＭＳＣＩ全球金融指數跌幅輕微，反映金融股影響集中在歐美市場

，中國為首的新興銀行影響較低。ＭＳＣＩ世界指數年內仍有輕微升幅，反映是次影響集中在金

融板塊，而非如２００８年般全線下跌。資金大舉流入避險工具，最受惠是黃金，其次是高評級

及國債，最後是日圓，美元指數卻受減息預期影響而輕微下跌。以上反映事件未走出雷達之前，

相關股債都不宜過早「撈底」。美聯儲貼現窗方案將透過中小型銀行存戶流入大型銀行，變相提

高市場流動性，有違「縮表」目的。美聯儲更應加息以回收是次流出的短暫資金以作平衡，因此

高利率將繼續影響利率敏感股份及高息債券。

風險未止，防守為先。

共勉之。

《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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