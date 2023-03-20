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20/03/2023 11:37

恒指瀉逾５００點，穿１９０００關，滙控跌６％拖累

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人行宣布，本月２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個
百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。是次下調後，金融機構加權平均存款準備
金率約７﹒６％。
　　另外，為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷
史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（約３２﹒５億美
元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。
　　港股低開後急插，恒生指數新報１８９９２，跌５２５點或跌２﹒６９％，主板成交
６０３﹒３９億元。國企指數報６４５９，跌１５６點或跌２﹒３７％。恒生科技指數報
３８７０，跌１０９點或跌２﹒７４％。
　　滙控（００００５）現價跌６﹒０４％，報５０﹒５５元，該股成交約２０５３萬股，涉資
１０﹒５６億元，盤中高見５２﹒８元，最低見５０﹒３５元；海底撈（０６８６２）跌
５﹒５２％，報１９﹒８４元；藥明生物（０２２６９）跌５﹒６３％，報４５﹒３元；東方海
外（００３１６）跌５﹒５２％，報１２６﹒６元。
　　即月期指新報１９００１，跌５７１點，高水８點。即月國指期貨報６４６７，跌１７４點
，高水８點。即月科指期貨新報３８７４，跌１１４點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２５４，升４點或升０﹒１２％，成交３１７９﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３０９，升３１點或升０﹒２８％，成交１８００﹒２０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　５０﹒５５元　跌６﹒０４％
　　海底撈（０６８６２）　　１９﹒８４元　跌５﹒５２％
　　藥明生物（０２２６９）　　４５﹒３元　跌５﹒６３％
　　東方海外（００３１６）　１２６﹒６元　跌５﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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