恒指瀉逾５００點，穿１９０００關，滙控跌６％拖累

《經濟通通訊社２０日專訊》人行宣布，本月２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個
百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。是次下調後，金融機構加權平均存款準備
金率約７﹒６％。
另外，為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士政府牽線搭橋，促成歷
史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億瑞郎（約３２﹒５億美
元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。
港股低開後急插，恒生指數新報１８９９２，跌５２５點或跌２﹒６９％，主板成交
６０３﹒３９億元。國企指數報６４５９，跌１５６點或跌２﹒３７％。恒生科技指數報
３８７０，跌１０９點或跌２﹒７４％。
滙控（００００５）現價跌６﹒０４％，報５０﹒５５元，該股成交約２０５３萬股，涉資
１０﹒５６億元，盤中高見５２﹒８元，最低見５０﹒３５元；海底撈（０６８６２）跌
５﹒５２％，報１９﹒８４元；藥明生物（０２２６９）跌５﹒６３％，報４５﹒３元；東方海
外（００３１６）跌５﹒５２％，報１２６﹒６元。
即月期指新報１９００１，跌５７１點，高水８點。即月國指期貨報６４６７，跌１７４點
，高水８點。即月科指期貨新報３８７４，跌１１４點，高水３點。
上證綜合指數報３２５４，升４點或升０﹒１２％，成交３１７９﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１１３０９，升３１點或升０﹒２８％，成交１８００﹒２０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙控（００００５） ５０﹒５５元 跌６﹒０４％
海底撈（０６８６２） １９﹒８４元 跌５﹒５２％
藥明生物（０２２６９） ４５﹒３元 跌５﹒６３％
東方海外（００３１６） １２６﹒６元 跌５﹒５２％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｙ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇