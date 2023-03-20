恒指跌逾６００點，穿１８９００，滙控跌近７％拖累

《經濟通通訊社２０日專訊》為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士

政府牽線搭橋，促成歷史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億

瑞郎（約３２﹒５億美元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。

港股急挫，恒生指數報１８８９９，跌６１８點或跌３﹒１７％，主板成交８８３﹒８０億

元。國企指數報６４３５，跌１８０點或跌２﹒７２％。恒生科技指數報３８４２，跌１３６點

或跌３﹒４４％。

滙控（００００５）現價跌６﹒６９％，報５０﹒２元，該股成交約３３５２萬股，涉資

１７﹒１２億元，盤中高見５２﹒８元，最低見５０﹒１元；藥明生物（０２２６９）跌

６﹒２５％，報４５元；海底撈（０６８６２）跌６％，報１９﹒７４元；翰森製藥

（０３６９２）跌５﹒９３％，報１３﹒６４元。

即月期指新報１８９０８，跌６６４點，高水８點。即月國指期貨報６４３９，跌２０２點

，高水３點。即月科指期貨新報３８４５，跌１４３點，高水２點。

上證綜合指數報３２３８，跌１２點或跌０﹒３８％，成交４１０８﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１１２３８，跌３９點或跌０﹒３５％，成交２３１６﹒０４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙控（００００５） ５０﹒２元 跌６﹒６９％

藥明生物（０２２６９） ４５元 跌６﹒２５％

海底撈（０６８６２） １９﹒７４元 跌６％

翰森製藥（０３６９２） １３﹒６４元 跌５﹒９３％

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（ｋｙ）

