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20/03/2023 14:18

恒指跌逾６００點，穿１８９００，滙控跌近７％拖累

　　《經濟通通訊社２０日專訊》為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士
政府牽線搭橋，促成歷史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億
瑞郎（約３２﹒５億美元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。
　　港股急挫，恒生指數報１８８９９，跌６１８點或跌３﹒１７％，主板成交８８３﹒８０億
元。國企指數報６４３５，跌１８０點或跌２﹒７２％。恒生科技指數報３８４２，跌１３６點
或跌３﹒４４％。
　　滙控（００００５）現價跌６﹒６９％，報５０﹒２元，該股成交約３３５２萬股，涉資
１７﹒１２億元，盤中高見５２﹒８元，最低見５０﹒１元；藥明生物（０２２６９）跌
６﹒２５％，報４５元；海底撈（０６８６２）跌６％，報１９﹒７４元；翰森製藥
（０３６９２）跌５﹒９３％，報１３﹒６４元。
　　即月期指新報１８９０８，跌６６４點，高水８點。即月國指期貨報６４３９，跌２０２點
，高水３點。即月科指期貨新報３８４５，跌１４３點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２３８，跌１２點或跌０﹒３８％，成交４１０８﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２３８，跌３９點或跌０﹒３５％，成交２３１６﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　　５０﹒２元　跌６﹒６９％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　４５元　跌６﹒２５％
　　海底撈（０６８６２）　　１９﹒７４元　　　　跌６％
　　翰森製藥（０３６９２）　１３﹒６４元　跌５﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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