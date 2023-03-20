【企業盈警】邵氏兄弟（９５３）料去年盈轉虧蝕不少於３０萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》邵氏兄弟控股（００９５３）公布，預計於２０２２年度錄得
公司擁有人應佔虧損不少於３０萬元（人民幣．下同），相比截至２０２１年１２月３１日止年
度錄得公司擁有人應佔溢利約１６４０萬元。
扭盈為虧主要歸因於上映電影及劇集項目數量較去年減少；受疫情影響，集團旗下藝人的外
部商業活動減少；及於２０２２財政年度換算以外幣計值之金融工具（尤其是銀行存款）產生匯
兌虧損。（ｈｐ）
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