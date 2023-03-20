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20/03/2023 17:41

【企業盈警】融信服務料去年純利減少至最多２０００萬人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》融信服務（０２２０７）公布，預期截至２０２２年１２月
３１日止年度，將錄得淨利潤約１０００萬元（人民幣．下同）至約２０００萬元，而截至
２０２１年１２月３１日止年度的淨利潤則約為１﹒２億元。
　　利潤減少主要歸因於集團應收關聯方貿易應收款項的減值撥備大幅增加；房地產市場低迷令
房地產發展商對服務的需求減少，導致為非業主提供增值服務的收入減少。（ｈｐ）

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