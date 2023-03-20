【企業盈警】融信服務料去年純利減少至最多２０００萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》融信服務（０２２０７）公布，預期截至２０２２年１２月
３１日止年度，將錄得淨利潤約１０００萬元（人民幣．下同）至約２０００萬元，而截至
２０２１年１２月３１日止年度的淨利潤則約為１﹒２億元。
利潤減少主要歸因於集團應收關聯方貿易應收款項的減值撥備大幅增加；房地產市場低迷令
房地產發展商對服務的需求減少，導致為非業主提供增值服務的收入減少。（ｈｐ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事20/03/2023
《神州經脈》人行意外降準刺激A股成交增 LPR連續7個月不變
|財經熱話20/03/2023
連環爆雷買咩好？穩陣息高遇上早來的降準 內銀股可趁低吸
|專訪20/03/2023
【專訪】陶冬：美國政府停擺今年或有第二次（有片）
|香港要聞20/03/2023
滙豐:三家分行試行周六日特別營業安排，以滿足通關後需求
|財經熱話20/03/2023
瑞信數以萬計員工面臨被裁，內部備忘錄承諾獎金照發
|市場動向20/03/2023
FTLife 富通保險冠名贊助: 全新互動親子天地 Chill Kids Club
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰