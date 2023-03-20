ＴＶＢ再被基金股東減持４５５﹒７１萬股，套現逾４９７８萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》電視廣播（００５１１）再度被美資基金股東Ｄｏｄｇｅ ＆
Ｃｏｘ減持。根據聯交所資料顯示，Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ於上周二（１４日）按每股平均
價１０﹒９２４４元，減持４５５﹒７１萬股，套現４９７８﹒４萬元，持股量由７％進一步降
至５﹒９６％。（ｂｉ）
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