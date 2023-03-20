《美元走勢－羅明立》瑞信ＡＴ１債歸零，投資者情緒相當脆弱

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３０﹒６５ １３２﹒６５ １３０﹒６０

歐元╱美元 １﹒０６４２ １﹒０６９０ １﹒０６４１

英鎊╱美元 １﹒２１７４ １﹒２２０３ １﹒２１６７

美元╱瑞郎 ０﹒９３０７ ０﹒９３１０ ０﹒９２４５

美元╱港元 ７﹒８４７２ ７﹒８４９０ ７﹒８４６０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國２月工業產出按月無升跌，製造業產出則按月升０﹒１％，兩個數據好壞

參半；３月密歇根大學消費者信心指數初值由６７降至６３﹒４，低於市場預期。美國當地銀行

最近向聯儲局尋求緊急流動性已達到破紀錄的１５３０億美元，而瑞士信貸最終被瑞銀收購，但

其１６０億瑞郎的ＡＴ１債券可能被歸零，觸發金融市場對同類型債券的拋售潮，令銀行股價下

跌，投資者情緒相當脆弱。

歐洲央行照常加息０﹒５％後，最新聯邦基金期貨合約顯示，聯儲局調高利率０﹒２５％的

機率約高於五成，機率較上周後期回落，至於是否在年中開始降息則要看金融市場情況而定，匯

市將繼續反覆。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６５０ １﹒０５３０ １﹒０７００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

