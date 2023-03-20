【連環爆雷】瑞信如期在港舉辦亞洲投資會議，主席及ＣＥＯ不赴港

《經濟通通訊社２０日專訊》瑞銀落實以３０億瑞郎（約３２﹒５億美元）收購瑞信，外電
報道，瑞信將繼續推進於本周二（２１日）至周四（２３日）在香港舉行的亞洲投資會議。
瑞信發言人證實，將繼續在香港舉行亞洲投資會議，並將由全球股票主管Ｎｅｉｌ
Ｈｏｓｉｅ主持。
原計劃在會上發言的瑞信主席Ａｘｅｌ Ｌｅｈｍａｎｎ及行政總裁Ｕｌｒｉｃｈ
Ｋｏｅｒｎｅｒ不會來香港參加此次活動。此次會議將向客戶開放，但取消了媒體見面會。
（ｂｉ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話20/03/2023
《午市前瞻》突降準為穩定而非提振市場 煤氣未復派紅股吸引力低
|財經熱話20/03/2023
【騰訊預測】騰訊去年料少賺6% 視頻號添貢獻遊戲廣告前景看俏
|財經熱話20/03/2023
【績前部署】騰訊業績前瞻 部署科技股兩大考慮因素
|香港要聞20/03/2023
呈祥道九巴撞壆側炒 20名乘客被困
|香港要聞20/03/2023
孫東：對多次交涉後谷歌仍未移除錯誤資訊感遺憾
|大行報告20/03/2023
【大行炒D乜】李寧、小鵬績後大行紛降目標價 click入嚟睇下
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰