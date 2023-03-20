【連環爆雷】瑞信如期在港舉辦亞洲投資會議，主席及ＣＥＯ不赴港

《經濟通通訊社２０日專訊》瑞銀落實以３０億瑞郎（約３２﹒５億美元）收購瑞信，外電

報道，瑞信將繼續推進於本周二（２１日）至周四（２３日）在香港舉行的亞洲投資會議。

瑞信發言人證實，將繼續在香港舉行亞洲投資會議，並將由全球股票主管Ｎｅｉｌ

Ｈｏｓｉｅ主持。

原計劃在會上發言的瑞信主席Ａｘｅｌ Ｌｅｈｍａｎｎ及行政總裁Ｕｌｒｉｃｈ

Ｋｏｅｒｎｅｒ不會來香港參加此次活動。此次會議將向客戶開放，但取消了媒體見面會。

（ｂｉ）

