《再戰明天》美儲局一連兩日議息，恒地吉利安踏公布業績

《經濟通通訊社２０日專訊》美儲局一連兩日議息，及恒地吉利安踏公布業績，料為周二

（２１日）市場焦點。



＊澳洲央行公布會議記錄，美國公布成屋銷售＊



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的利率政策會

議，英國財政大臣亨特向經濟事務委員會發表講話，歐盟一般事務委員會會議舉行。周二本港時

間８：３０ａｍ，澳洲央行公布３月貨幣政策會議記錄。晚上８：３０ｐｍ，在國際清算銀行

（ＢＩＳ）２０２３年創新峰會上，歐洲央行總裁拉加德參加一個預先錄製、關於央行數字貨幣

的高級別小組討論。９：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞（Ａｎｄｒｅａ

Ｅｎｒｉａ）向歐洲議會經濟與貨幣事務委員會（ＥＣＯＮ）提交歐洲央行２０２２年監管活動

年度報告。

數據方面，周二本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋銷售，料由４００萬升至

４２０萬，月率料由下滑０﹒７％改善至升５％。

在本港，明日公布業績的公司有：恒地（０００１２）、吉利汽車（００１７５）、安踏體

育（０２０２０）、中建築（０３３１１）、金山軟件（０３８８８）、眾安在綫

（０６０６０）等。（ｗａ）

