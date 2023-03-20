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20/03/2023 19:15

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，恒地吉利安踏公布業績

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美儲局一連兩日議息，及恒地吉利安踏公布業績，料為周二
（２１日）市場焦點。
　
＊澳洲央行公布會議記錄，美國公布成屋銷售＊
　
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的利率政策會
議，英國財政大臣亨特向經濟事務委員會發表講話，歐盟一般事務委員會會議舉行。周二本港時
間８：３０ａｍ，澳洲央行公布３月貨幣政策會議記錄。晚上８：３０ｐｍ，在國際清算銀行
（ＢＩＳ）２０２３年創新峰會上，歐洲央行總裁拉加德參加一個預先錄製、關於央行數字貨幣
的高級別小組討論。９：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞（Ａｎｄｒｅａ　
Ｅｎｒｉａ）向歐洲議會經濟與貨幣事務委員會（ＥＣＯＮ）提交歐洲央行２０２２年監管活動
年度報告。
　　數據方面，周二本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋銷售，料由４００萬升至
４２０萬，月率料由下滑０﹒７％改善至升５％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：恒地（０００１２）、吉利汽車（００１７５）、安踏體
育（０２０２０）、中建築（０３３１１）、金山軟件（０３８８８）、眾安在綫
（０６０６０）等。（ｗａ）

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