《國企紅籌》中化化肥全年純利升２８﹒９％，息０﹒０６２３港元

《經濟通通訊社２０日專訊》中化化肥（００２９７）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利１１﹒１７億元（人民幣．下同），按年升２８﹒９２％；每股基本盈利
０﹒１５９０元，派發末期息０﹒０６２３港元。
期內收入２３０﹒０３億元，按年升１﹒６％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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