【連環爆雷】瑞信ＡＴ１「完全減記」遭質疑，波及東亞等相關債券

《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》報道，瑞信集團價值１７０億美元、風險最高債券

（ＡＴ１）將被「完全減記」，或使銀行融資市場陷入混亂，而亞洲一些銀行的ＡＴ１債券在今

日早盤已創下紀錄最大降幅。

報道指出，債權人正積極研究這些ＡＴ１債券的詳細規定，以了解其他國家╱地區當局是否

可以比照瑞士政府周日的作為：完全減記這些債券，但保全了股票投資者３３億美元的價值。一

些債券持有人認為，不應該是這樣的順序。

根據瑞士當局的做法，股票投資者優先於風險最高的銀行證券持有人，這讓債券界感到困惑

和不安，因為未來如果又有銀行陷入困境，涉及投資者的索賠等級時，誰會排在第一位。從瑞士

官員的角度來看，完全減記這些證券是因為需要增加瑞信的核心資本並解決其流動性問題。每當

政府向面臨償付能力問題的銀行提供支持時，債券通常會面臨折價。

Ａｑｕｉｌａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的固定收益投資組合經理Ｐａｔｒｉｋ

Ｋａｕｆｆｍａｎｎ說，這沒有道理。他認為，股東才應適用於完全減記，因為ＡＴ１明顯優

先於股票。

報道引述Ａｘｉｏｍ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ研究部門負責人

Ｊｅｒｏｍｅ Ｌｅｇｒａｓ指，在向股東支付大筆款項的同時，ＡＴ１持有人卻遭遇完全減記

的待遇，這違反２００８年之後國際上商定的所有決議原則和規則；他表示，該公司持有瑞士信

貸發行的ＡＴ１債券。

據彭博資訊顯示，東亞銀行５﹒８２５％永續美元票據每１美元面值下跌８﹒６美分，至

７９﹒７美分，如果行情持續到周一交易結束，將創下紀錄跌幅。Ｋａｓｉｋｏｒｎｂａｎｋ

Ｐｃｌ票面利率４％永續票據下跌４﹒３美分至７９﹒８美分，有望創下有史以來最大跌幅。

星展３﹒３％永續票據下跌２﹒５美分，至９０﹒４美分，勢創３年來最大跌幅。信用交易

員稱，所有亞洲銀行的ＡＴ１美元債券平均下跌至少１美分。（ｂｎ）

