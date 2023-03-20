【騰訊預測】騰訊去年業績周三出爐，表列各大行最新評級及目標價

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日報道》騰訊（００７００）將於本周三（２２日）公布去

年第四季及全年的業績。表列各大行對騰訊的最新評級及目標價：



大行 評級 目標價（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

花旗 買入 ４９６

瑞信 優於大市 ４６１

富瑞 買入 ４５３→４５６

麥格理 優於大市 ４５３

摩根士丹利 增持 ４２０→４５０

摩根大通 增持 ４１０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

