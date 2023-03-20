【騰訊預測】騰訊去年業績周三出爐，表列各大行最新評級及目標價

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日報道》騰訊（００７００）將於本周三（２２日）公布去
年第四季及全年的業績。表列各大行對騰訊的最新評級及目標價：
大行 評級 目標價（元）
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花旗 買入 ４９６
瑞信 優於大市 ４６１
富瑞 買入 ４５３→４５６
麥格理 優於大市 ４５３
摩根士丹利 增持 ４２０→４５０
摩根大通 增持 ４１０
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