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20/03/2023 11:25

【騰訊預測】騰訊去年業績周三出爐，表列各大行最新評級及目標價

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日報道》騰訊（００７００）將於本周三（２２日）公布去
年第四季及全年的業績。表列各大行對騰訊的最新評級及目標價：
　
　　　大行　　　　評級　　目標價（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　花旗　　　　買入　　　　４９６　　
　　　瑞信　　　優於大市　　　４６１　　
　　　富瑞　　　　買入　　４５３→４５６
　　　麥格理　　優於大市　　　４５３　　
　　摩根士丹利　　增持　　４２０→４５０
　　摩根大通　　　增持　　　　４１０　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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