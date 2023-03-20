舜宇光學（０２３８２）去年純利跌５１﹒７％，派息５０港仙

《經濟通通訊社２０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）公布，截至２０２２年１２月
３１日止全年純利２４﹒０８億元（人民幣．下同），按年跌５１﹒７３％，每股基本盈利
２﹒２０２６元，派發末期息５０港仙。
期內收入３３１﹒９７億元，按年跌１１﹒４７％；毛利６６﹒０５億元，按年跌
２４﹒４％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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