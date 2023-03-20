《小傳日記》牆紙一般貼在門牆是我，買錯餅咭只恨當時錯！

《小傳日記》原本以為「ｔｏｏ ｂｉｇ ｔｏ ｆａｉｌ」嘅瑞信，最終都難逃被收購嘅

命運，仲要係昔日嘅對手瑞銀，可能雙方甚至係孖屐都無諗過會有呢一日。瑞銀終於成功砌低對

手，不過呢一刻都只係當啃件豬頭骨。瑞士央行為咗令瑞銀好吞啲，除咗將１６０億瑞郎的瑞信

ＣｏＣｏ債完全減記，仲送多１０００億瑞郎畀瑞銀，再加９０億瑞郎包底做潛在損失擔保，終

於促成呢壇歷史性收購，以後就不用分那麼細，大家都是瑞士人！

１６０億瑞郎ＣｏＣｏ債被完全減記，連股都無得換返，令到揸住呢批債嘅大行大戶全部一

殼眼淚，仲心酸過《玩轉極樂園》。如果揸住瑞信ＣｏＣｏ債要攞去貼牆紙，今日上海都好多人

要準備貼牆紙。長期仙股克莉絲汀（０１２１０）係上海嘅西餅老牌子，據講最出名就係蛋撻，

由１９９３年起開舖，２０１２年上市，啱啱好今年係３０周年。

不過上市之後就年年蝕錢，有當地人就話佢賣嚟賣去都係三幅被，完全無創新。近期有記者

就發現，克莉絲汀喺上海最後總部已經儼如鬼屋，只係得返一個保安喺度看住已經鋪曬塵，而且

唔知過期未嘅盒裝糕點。身為最後武士嘅保安都坦誠，上兩層嘅ｏｆｆｉｃｅ已經無曬人，所以

真係得返佢一個。

於是喺小紅書上面，就有好多人影住張會員咭，又或者係拿住一堆餅咭喊，大呻變咗做韭菜

。其實由上年１２月，克莉絲汀已經公布全部門市暫停營業，因為已經拖數、拖糧令到銀行戶口

都凍埋，而股東已經著力籌旗。但同時，克莉絲汀又可以守到上市規則，上個禮拜五公布會今個

月底前出到上年全年業績，唔知會唔會交代埋幾時開返舖，不過一開舖就可能連西餅都會擠提！

請請！



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