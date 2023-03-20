【議息前瞻】普徠仕：聯儲局進退兩難，料本周加息２５基點

《環富通基金頻道２０日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Ｂｌｅｒｉｎａ Ｕｒｕｃｉ發表

關於聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議前瞻。



＊勞動力市場緊張通脹超預期，激進政策轉向風險大＊



預計聯儲局將在本周三（２２日）的會議上加息２５個基點，基於以下三個因素：（１）

即使經歷了１月份的強勁表現，勞動力市場數據仍與高就業率和工資漲幅保持一致；（２） ２

月份通脹超出預期，證明２０２２年第四季度的通脹緩減勢頭已停止；以及（３） 儘管金融市

場的波動性仍然很高，但矽谷銀行存款擠提的風險目前似乎已得到遏制。鑑於（１）和（２）的

數據仍偏高，聯儲局主席鮑威爾原本可能會在下周的會議上建議加息５０個基點，但最近的銀行

倒閉和市場壓力令聯儲局不太可能提高加息幅度。另一方面，持續的市場壓力和高波動性或導致

聯儲局暫停加息，而一旦市場運作恢復秩序將再度加息。鑑於通脹數據強勁、勞動力市場仍然緊

張以及金融市場的壓力，聯儲局正處於進退兩難的局面。

目前不考慮加息５０個基點是一個合理的假設。保持緊縮傾向，以較慢加息幅度推進，並在

更長時間內保持高息水平是聯儲局審慎的風險管理策略。採取不同的策略可能會導致「意外」，

迫使聯儲局提早推行寬鬆政策，或在經濟明顯惡化時束手無策。在鮑威爾到國會作證前，加息

５０個基點的門檻非常高，對他的強硬態度感到意外，但最近發生的事件提醒人們：過於激進的

政策轉向存在重大風險；美國經濟對加息仍然敏感，會產生滯後效應。



＊今年次季減息為時過早，貸款情況或更壞加速衰退＊



聯儲局的未來政策路徑存在很大的不確定性，市場正在觀察其結果。儘管最近的銀行倒閉事

件不能歸咎於聯儲局政策，但加息步伐加快，的確不可避免地會暴露經濟的脆弱性。接下來三個

會議的市場定價，在消費者物價指數（ＣＰＩ）公布後朝著正面方向發展。於３月和５月加息的

可能性較高，於６月減息的可能性較低，因為在今年二季度減息仍為時過早。

一旦加息步伐放緩至２５個基點，市場對未來６個月聯邦基金利率峰值的預測範圍應該會降

低。此外，仍有一個疑問，就是銀行為應對近期壓力而縮減貸款，會對宏觀經濟產生多大的負面

乘數效應。貸款條件已經在收緊，但情況可能變得更壞，從而加速今年下半年的衰退態勢。這很

大程度上是一種風險，而不是基本情境假設，而真實情況要在獲得未來幾個月的貸款增長數據後

才會清晰。



＊終端利率將在５﹒２５至５﹒５厘，將在更長時間內加息＊



現在的基本情況是終端利率將落在５﹒２５厘至５﹒５厘之間，並基於經濟數據及市場狀況

存在正負２５個基點的風險，這是在非常不確定情況下的最佳預測。將根據未來幾周事件╱數據

的發展情況調整預測。最後，需要重申，由於通脹水平仍然很高，聯儲局支持減息的取向仍為時

過早，因此與市場所反映的預期相比，終端利率將會更高，當局將會在更長時間內加息。

（ｗａ）

