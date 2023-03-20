【連環爆雷】施羅德投資：銀行體系仍受保障，聯儲局可做的或有限

《環富通基金頻道２０日專訊》施羅德投資股票評論員Ｅｍｍａ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ指，

加州科技初創企業之前的最愛－美國矽谷銀行（ＳＶＢ）破產，無疑令市場信心動搖。繼矽谷銀

行於３月１０日宣布破產後，市場旋即捲入一場風暴，銀行業首當其衝。當中，美國地區銀行股

價更是應聲暴跌。總部位於美國加州的矽谷銀行，客戶主要以科技初創企業為主。這些初創企業

在２０２０至２０２１年間有不少資金湧入，並在矽谷銀行存入為數不少的款項。矽谷銀行將上

述大部分存款投資到美國國庫債券及其他主權債券之上。隨著美國聯儲局大幅加息，這類證券的

價值便下跌。與此同時，加息亦收緊了初創企業的融資環境，繼而令這些企業開始從矽谷銀行提

取存款。



＊矽銀資本及流動性要求較低，當局迅速行動存戶幸免損失＊



作為一家規模較小的地區銀行，矽谷銀行在資本和流動性方面的要求，比較大型及對整個銀

行業較為重要的銀行要低。它並沒有現行對沖機制，以管理與利率上升相關的風險。為了應付客

戶對資金的需求，矽谷銀行於３月８日變賣價值２１０億美元的證券，涉及虧損達１８億美元。

消息迅速傳開，導致其他客戶爭相到矽谷銀行提款，繼而引發擠提。

美國財政部及聯儲局於３月１２日宣布，美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）將提供緊急資

金，從而為矽谷銀行及處於困境的Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ的存款客戶提供保障。英國財

政部則宣布，矽谷銀行的英國分支將象徵式地以１英磅（１﹒２１美元）售予匯豐銀行。當局迅

速作出行動，意味著存款客戶將可幸免於損失，但就掀起了關於銀行業是否穩健、對初創企業的

影響，以及美國利率走勢的廣泛討論。



＊管理層思維未跟上增長速度，小型社區銀行將重整營運模式＊



在２０１８年通過的一條法例，放寬了對美國中小型銀行的監管。若規管更為嚴格，或許可

以在事件惡化至危機級別前，便摒除一些風險。

Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ指，另一項因素是矽谷銀行的增長速度相當之快。環球金融業專家

Ａｎｄｒｅ Ｒｅｉｃｈｅｌ表示，人們就矽谷銀行管理層和監管機構為何沒有發現該銀行業務

存在潛在風險所提出的疑問是可以理解的。其中一個解釋是矽谷銀行的快速增長。在３年前，矽

谷銀行仍是一家相對較小的銀行。由於新冠疫情期間有大量資金湧入科技和風險投資業，該銀行

的資產負債表在很短時間內便翻了３倍，但管理層的思維模式卻未有在銀行變得截然不同、業務

規模變得更大之際跟上應有步伐。

鑑於美國較小型銀行所受到的監管較少，會否有其他銀行面臨類似矽谷銀行的問題仍是一項

隱憂。固定收益產品管理主管Ｄａｖｉｄ Ｋｎｕｔｓｏｎ表示，到底美國是否有其他銀行存在

風險仍是一個疑問。有些持具高集中性特許經營存款的較小型社區銀行或較易受到影響。正密切

注視聯儲局透過逐步退出買債計劃實施量化緊縮，以及快速加息對存款在金融系統中流向的影響

。對美國最大型銀行的流動性相當有信心，並將持續留意事態發展，特別是信貸的供求情況。

美國當局引入的金融工具是為了強化銀行體系及保護矽谷銀行存款客戶而設。Ａｎｄｒｅ

Ｒｅｉｃｈｅｌ表示，要判斷危機是否已過去仍然言之尚早。可能有某些銀行的處境仍然脆弱，

但更重要的是現在已有支援措施。即使再有另一家較小型銀行倒閉，更廣泛的銀行體系仍然受到

保障。

預期這些較小型銀行將會重整它們的營運模式，以降低演變至類似情況的風險。



＊英歐銀行監管已較嚴格，亞洲銀行受影響較輕微＊



矽谷銀行倒閉的消息在３月１０日較晚時傳出，避過了歐洲的交易時段。在３月１３日股市

重開後，歐洲的銀行股錄得顯著下跌。歐洲銀行分析師Ｊｕｓｔｉｎ Ｂｉｓｓｅｋｅｒ表示，

周末期間已有針對危機的解決方案出台，但到了星期一（１３日），歐洲的銀行股價仍錄得下挫

，跌幅反映的是市場對事件的緊張程度。雖然美國監管制度或有需要收緊，繼而有可能影響銀行

的利潤和股東回報，但這只是美國地區性或較小型銀行要擔心的事，並不涉及歐洲。比起環球金

融危機的時候，現在對歐洲和英國的銀行的監管已更為嚴格。現在任何對英國應放寬監管規例的

呼聲相信都已停止，況且，英倫銀行和當地其他銀行均沒有提出相關要求。

同樣地，由於亞洲的銀行監管制度和營運模式有所不同，因而受到的直接影響較為輕微。

亞洲金融債券分析師Ｙｕｓｔｉｎａ Ｑｕｅｋ表示，亞洲的銀行受完善的制度監管，而且在流

動性和融資方面均有嚴格要求。這些銀行的營運模式較為傳統，借貸帳項比投資帳項要多，當中

更有部分已反映到它們的資本之上。故此，在利率上升的環境下，因為淨利率而增加的收益或許

能夠蓋過因投資失利所蒙受的損失。此外，亞洲的銀行借貸帳項較多元化。由於這些銀行並沒有

特別傾向服務科技初創企業或風險投資者，因此，相關企業提取存款的動向與它們無關。



＊矽銀「大得不能倒」，不迅速行動恐掀初創企業結業潮＊



雖然矽谷銀行的規模僅排行美國第１６位，但它是科技初創企業最重要的借貸渠道。施羅德

資本首席投資總監Ｎｉｌｓ Ｒｏｄｅ表示，即使矽谷銀行的整體規模較小，它對於矽谷和美國

的風險投資界而言仍是「大得不能倒」（ｔｏｏ ｂｉｇ ｔｏ ｆａｉｌ）。科技初創業在這

一家銀行的集中度相當高，有超過５０％初創企業的銀行業務是由矽谷銀行處理。在東窗事發前

，很多人明顯未有察覺這個問題，但今後當然會多加關注。對於美國經濟而言，科技初創和早期

企業是未來經濟增長的重要支柱。若這些企業無法調動存款，它們有可能會面臨爆破。若不是那

麼快便有解決方案應對這個情況，後續發展便很可能會是一輪初創企業結業和清盤潮，以致大量

員工失去工作，這種情況亦會為估值和融資帶來影響。

當局迅速行動，對矽谷銀行的英國客戶也是好消息。Ｊｕｓｔｉｎ Ｂｉｓｓｅｋｅｒ表示

，從匯豐銀行的角度來看，收購矽谷銀行英國分支在資產負債表上可謂小得無關痛癢，但對矽谷

銀行的英國科技客戶群而言卻是一項相當重要的交易。



＊存戶選擇銀行將優先考慮安全性，有利大型融資機構＊



為何有那麼多初創企業使用矽谷銀行的服務？原因是這家銀行為這些客戶所提供的商業服務

系列，比很多其他較大型銀行要多。一般而言，後者開放予小型企業的服務較少。初創企業現在

要如何處理它們的存款是一項未知之數。有跡象顯示，個別金融科技企業的交投量因為矽谷銀行

風暴而有所增加。施羅德資本私募股權投資主管Ｔｉｍ Ｃｒｅｅｄ表示，在不確定期間，媒體

廣泛報道有關不少企業將資金從矽谷銀行轉移至Ｒｅｖｏｌｕｔ等數碼金融科技企業的消息。從

資金轉移的速度可見，擁有出色用戶界面的科技企業在開設新帳戶方面是多麼高效，因為它們能

夠一星期７天，每天２４小時全天候運作。然而，初創企業在未來或會傾向可提供較高安全性的

傳統融資渠道。

Ｊｕｓｔｉｎ Ｂｉｓｓｅｋｅｒ表示，矽谷銀行倒閉，很可能意味著存款客戶在選擇銀行時將

以安全性為優先考慮，這對較大型的融資機構有利。與此同時，由於存款方面的競爭減少，銀行

認為將不斷上漲的基準利率全部轉嫁予存款客戶的必要性或會下降，對銀行的盈利能力有利。

若矽谷銀行倒閉進一步刺激金融業創新，金融科技、加密貨幣及其他去中心化金融企業或將

是更長遠而言的贏家。Ｎｉｌｓ Ｒｏｄｅ表示，在矽谷，成千上萬的人經歷了一個驚心動魄的

周末。他們當中至少有部分人將受到啟發，因而更努力地思考如何以另類金融取代傳統銀行。

矽谷銀行倒閉，正好反映出利率大幅向上揭露先前在低息環境下隱藏問題的情況。首席經濟

師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示，聯儲局將致力令情況不再進一步轉差，因此有可能會暫

緩大幅收緊政策的計劃。然而，目前的通脹問題是現時情況與環球金融危機時期的不同之處。由

於令通脹重返目標水平仍將是重點，聯儲局可以做的事或較為有限。（ｗａ）

