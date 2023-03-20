《股語有云－古添力》港燈現小圓底回升形態，中線有望見７﹒５銀

《股語有云》港燈（０２６３８）由電能實業（００００６）分拆，以港燈電力投資與港燈

電力投資有限公司聯合發行的股份合訂單位方式上市。

截至２０２２年１２月３１日止全年業績，港燈錄得全年純利２９﹒５４億元，按年微增

０﹒７２％，每股基本盈利３３﹒４３仙，末期息１６﹒０９仙。期內收入１０７﹒９３億元，

跌４﹒８６％。而佔總營業額９９﹒３％的電力銷售收益下降５﹒２％至１０７﹒１８億元；除

稅前溢利３５﹒４８億元，跌１２﹒２９％。

集團主席霍建寧在業績報告中表示，港燈共有５８﹒６萬名客戶。２０１９冠狀病毒病第五

波疫情對本港經濟帶來衝擊，加上市民採取節能措施，均削弱了客戶的電力需求，年內售電量下

降約４﹒０５％至９９﹒４１億度。



＊今年基本電價需上調５％＊



他指出，集團為應付增加的營運開支，以及推行減碳措施來配合政府的減排和減碳政策所需

的資本投資，２０２３年基本電價需上調５％至每度電１﹒１４５元。上述調整連同燃料價格上

漲和增加使用天然氣，２０２３年１月的淨電價訂為每度電１﹒９７元，較２０２２年１２月上

調８﹒９仙，即４﹒７％。

於２０２２年１２月３１日，集團之銀行結存及現金為３﹒２５億元，貸款總額為

５１２﹒１２億元，淨負債對淨總資本比率為５１％。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示

，過去５天有逾２０００萬元淨流入港燈，過去三個月有逾１﹒８億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，港燈今日走勢現小陰燭，於２０天線水平徘徊，走勢似現小圓

底回升形態，添力建議，不妨於１０天線水平（現約５元）買入，首站去年１２月初高位５﹒７

銀，次站２５０天線（約６﹒２銀），再上以去年５月橫行區底部約７﹒５銀為最終獲利目標，

跌穿去年１０月低位４﹒６８銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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