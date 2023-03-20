【恒大困局】據報恒大獲得債權人對重組方案的支持

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述知情人士透露，在周一（２０日）的清盤聆訊前，
中國恒大（０３３３３）獲得主要債權人的支持，就境外債務重組方案達成協議。
知情人士表示，重組支持協議正在起草中，而中國恒大初步重組方案，包括債轉股互換選擇
權條款以及債券展期中的攤銷安排。
中國恒大去年遭債權人Ｔｏｐ Ｓｈｉｎｅ Ｇｌｏｂａｌ（佳盛環球）入稟清盤，案件涉
及財務金額８﹒６２５億港元。高等法院於將於３月２０日進行對中國恒大的清盤聆訊。
（ｊｔ）
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